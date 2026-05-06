Спецназовцы ГУР нанесли удары по эшелонам РФ в Крыму — видео

"Призраки" ГУР в Крыму нарушили железнодорожную логистику окупантов.
Главные тезисы
- Украинские спецназовцы ГУР нанесли 5 прицельных ударов по грузовым поездам российских войск в Крыму.
- Боевая работа направлена на усложнение логистики оккупантов и перерезку их поставок военной техники и горючего.
ГУР уперело по вражеским военным поездам в Крыму
Очередные результаты боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" на территории временно оккупированного Крыма — пылали объекты железнодорожной логистики российской оккупационной армии.
В рамках операции, которая состоялась в апреле 2026 года, спецназначители ГУР нанесли 5 прицельных ударов — прямо во время движения вражеских грузовых поездов поражены локомотивы, которые противник использовал для перевозки военной техники и горючего, а также цистерну.
Эксклюзивные кадры успешных поражений враждебных целей от "Призраков" — в видео!
Систематическая боевая работа, направленная на перерезание и усложнение логистики русского агрессора продолжается.
