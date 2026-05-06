Спецназовцы ГУР нанесли удары по эшелонам РФ в Крыму — видео

Очередные результаты боевой работы мастеров спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" на территории временно оккупированного Крыма — пылали объекты железнодорожной логистики российской оккупационной армии.

В рамках операции, которая состоялась в апреле 2026 года, спецназначители ГУР нанесли 5 прицельных ударов — прямо во время движения вражеских грузовых поездов поражены локомотивы, которые противник использовал для перевозки военной техники и горючего, а также цистерну.