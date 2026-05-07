ГУР оприлюднило дані 12 танкерів тіньового флоту РФ

ГУР МО України в розділі “Морські судна” порталу “War&Sanctions” публікує дані 12 танкерів, задіяних у російському морському експорті нафти та нафтопродуктів, і понад 200 капітанів таких танкерів та суден, які здійснювали перевезення вантажів військового призначення та викраденої з тимчасово окупованих територій України продукції в інтересах РФ.
Головні тези:
War&Sanctions: ГУР МО публікує чергову партію танкерів та капітанів тіньового флоту РФ
До сьогоднішнього оновлення, зокрема, увійшли десять танкерів так званого тіньового флоту під зручними та фальшивими прапорами, з непрозорою структурою власності, а також два танкери грецьких судноплавних компаній.
Усіх їх об’єднує перевезення нафти та нафтопродуктів в інтересах великих російських нафтогазових компаній — "сургутнєфтєгаз", "роснєфть", "новатек", "лукойл" тощо. Такий експорт є основним джерелом наповнення військового бюджету рф для ведення війни проти України.
Усі опубліковані сьогодні танкери та майже всі оприлюднені капітани вже санкціоновані Україною за протиправну діяльність та роботу на агресора. Для посилення протидії необхідна синхронізація таких санкцій партнерами, та, відповідно, заборона на заходи таких суден у порти, їх обслуговування, заборона в’їзду для таких капітанів до цивілізованих країн.
Капітани, як найголовніші на морському судні, знають не лише власників тіньових танкерів, а й володіють інформацією про вантажі та їхню вартість, про технічний стан, наявні проблеми судна, тим самим оцінюють ризики, які воно становить навколишньому природному середовищу.
Саме капітани, усупереч міжнародним правилам, галузевим стандартам, передовим практикам, санкційним обмеженням вдаються до оманливих, високоризикованих тактик із відключення, маніпуляцій системою AIS, внесення недостовірних відомостей в журнал маршрутів, стоянок плавзасобів, STS передач із небезпечними вантажами та підсанкційними суднами.
