ГУР обнародовало данные 12 танкеров теневого флота РФ

В сегодняшнее обновление, в частности, вошли десять танкеров так называемого теневого флота под удобными и фальшивыми флагами, с непрозрачной структурой собственности, а также два танкера греческих судоходных компаний.

Всех их объединяет перевозка нефти и нефтепродуктов в интересах крупных российских нефтегазовых компаний — "сургутнефтегаз", "роснефть", "новатек", "лукойл" и т.д. Такой экспорт является основным источником наполнения военного бюджета России для ведения войны против Украины.

Все опубликованные сегодня танкеры и почти все обнародованные капитаны санкционированы Украиной за противоправную деятельность и работу на агрессора. Для усиления противодействия необходима синхронизация таких санкций партнерами и, соответственно, запрет на мероприятия таких судов в порты, их обслуживание, запрет на въезд для таких капитанов в цивилизованные страны.

Капитаны, как самые главные на морском судне, знают не только владельцев теневых танкеров, но и владеют информацией о грузах и их стоимости, о техническом состоянии, имеющихся в наличии проблемах судна, тем самым оценивают риски, которые оно составляет окружающей среде.