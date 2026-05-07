ГУР обнародовало данные 12 танкеров теневого флота РФ
ГУР МО Украины в разделе "Морские суда" портала "War&Sanctions" публикует данные 12 танкеров, задействованных в российском морском экспорте нефти и нефтепродуктов, и свыше 200 капитанов таких танкеров и судов, которые осуществляли перевозку грузов военного назначения и похищенной с временно окупаемой продукции.

Главные тезисы

  • ГУР МО Украины обнародовало данные о 12 танкерах теневого флота РФ, перевозящих грузы военного назначения и угнанную продукцию.
  • Такой экспорт становится источником финансирования военного бюджета России для ведения войны против Украины.

War&Sanctions: ГУР МО публикует очередную партию танкеров и капитанов теневого флота РФ

В сегодняшнее обновление, в частности, вошли десять танкеров так называемого теневого флота под удобными и фальшивыми флагами, с непрозрачной структурой собственности, а также два танкера греческих судоходных компаний.

Всех их объединяет перевозка нефти и нефтепродуктов в интересах крупных российских нефтегазовых компаний — "сургутнефтегаз", "роснефть", "новатек", "лукойл" и т.д. Такой экспорт является основным источником наполнения военного бюджета России для ведения войны против Украины.

  • Все опубликованные сегодня танкеры и почти все обнародованные капитаны санкционированы Украиной за противоправную деятельность и работу на агрессора. Для усиления противодействия необходима синхронизация таких санкций партнерами и, соответственно, запрет на мероприятия таких судов в порты, их обслуживание, запрет на въезд для таких капитанов в цивилизованные страны.

  • Капитаны, как самые главные на морском судне, знают не только владельцев теневых танкеров, но и владеют информацией о грузах и их стоимости, о техническом состоянии, имеющихся в наличии проблемах судна, тем самым оценивают риски, которые оно составляет окружающей среде.

  • Именно капитаны, вопреки международным правилам, отраслевым стандартам, передовым практикам, санкционным ограничениям прибегают к обманчивым, высокорискованным тактикам по отключению, манипуляциям системой AIS, внесению недостоверных сведений в журнал маршрутов, стоянок плавсредств, STS передач с опасными грузами и под опасными грузами.

Данные ГУР относительно теневых танкеров РФ

Поэтому сегодня мы обращаемся также к экипажам судов теневого флота — теневые компании-операторы, стоящие за темным флотом, обычно исчезают, как только судно сталкивается с правоохранительными действиями, оставляя капитанов и моряков самостоятельно нести правовые и гуманитарные последствия. Вы можете отказаться от совершения нелегальных действий и пойти на сотрудничество.

