ГУР оприлюднило дані про російський реактивний дрон "Герань-4"
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про новий російський реактивний ударний безпілотник "Герань-4".

  • Безпілотник “Герань-4” розроблений для застосування у військових діях та має покращену аеродинамічну якість та турбореактивний двигун збільшеної тяги.

ГУР розкрив технологічну “кухню” російського БпЛА “Герань-4”

На порталі War&Sanctions опубліковані інтерактивна 3D-модель, складові частини та іноземна компонентна база цього БПЛА.

Як зазначили в ГУР, цей безпілотник "Росія почала застосовувати як контрміру проти ефективності наших БПЛА-перехоплювачів".

У межах завершення підготовки до серійного виробництва "Герань-4" (до січня 2026 року) перші випробувальні пуски здійснювалися з дронопорту "Приморськ" в Орловській області РФ і території колишнього Донецького аеропорту.

У травні 2026 року російські війська розпочали їх бойове застосування для ударів по території України.

Як пояснили в ГУР, "для виготовлення попередніх версій реактивних БПЛА "Герань-3" противник застосовує планер бензинової "Герань-2". Але такий досвід показав, що його міцності недостатньо для польотів на великих швидкостях, а тим більше — для маневрування з великим перевантаженням".

Реактивний БПЛА "Герань-4" має власний новий планер з покращеною аеродинамічною якістю, посиленою конструкцією і турбореактивний двигун збільшеної тяги. Крила тепер не від’єднуються від центроплану. Для зменшення спротиву повітря зменшилася кількість технологічних люків на корпусі.

Зафіксоване застосування двох типів турбореактивних двигунів у складі БПЛА "Герань-4": це знятий з виробництва китайський двигун Telefly LX-WP-160 (з тягою 160 кг/1600Н) і китайський двигун, який уже зустрічався на БПЛА "Герань-5" — Telefly TF-TJ2000A (з тягою 200 кгс/1960 Н).

Новий планер "Герань-4" дозволяє здійснювати активні маневри на швидкостях від 300 до 400 км/год, а його посилена конструкція — витримувати значні перевантаження.

Завдяки цьому "Герань-4" може розвивати швидкість до 500 км/год, а висоту польоту — до 5000 метрів. БПЛА здатен нести осколково-фугасну/термобаричну ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М (50 кг) або збільшену термобаричну ТББЧ-90 (90 кг) бойову частину на відстань до 450 кілометрів.

Бортова система управління та її електронна компонентна база ідентичні до попередніх відомих БПЛА виробництва АТ "ОЕЗ ППТ "Алабуга".

Габарити нового планера "Герань-4" не змінилися і становлять стандартні 3,5 м в довжину і 3 м в ширину (розмах крил).

