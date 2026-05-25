ГУР обнародовало данные о российском реактивном дроне "Герань-4"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало данные о новом российском реактивном ударном беспилотнике "Герань-4".

Главные тезисы

  • Беспилотник 'Герань-4' разработан для военного применения с улучшенным аэродинамическим качеством и турбореактивным двигателем.
  • Новый планер позволяет планеру производить активные маневры на скоростях от 300 до 400 км/ч и выдерживать значительные перегрузки.

ГУР раскрыл технологическую "кухню" российского БПЛА "Герань-4"

На портале War&Sanctions опубликованы интерактивная 3D модель, составные части и иностранная компонентная база этого БПЛА.

Как отметили в ГУР, этот беспилотник "Россия начала применять как контрмеру против эффективности наших БПЛА-перехватчиков".

В рамках завершения подготовки к серийному производству "Герань-4" (к январю 2026 г.) первые испытательные пуски осуществлялись с дронопорта "Приморск" в Орловской области РФ и территории бывшего Донецкого аэропорта.

В мае 2026 года российские войска приступили к их боевому применению для ударов по территории Украины.

БПЛА "Герань-4"

Как пояснили в ГУР, "для изготовления предыдущих реактивных версий БПЛА "Герань-3" противник применяет планер бензиновой "Герань-2". Но такой опыт показал, что его прочности недостаточно для полетов на больших скоростях, а тем более для маневрирования с большой перегрузкой".

Реактивный БПЛА "Герань-4" обладает собственным новым планером с улучшенным аэродинамическим качеством, усиленной конструкцией и турбореактивным двигателем увеличенной тяги. Крылья теперь не отсоединяются от центроплана. Для уменьшения сопротивления воздуху уменьшилось количество технологических люков на корпусе.

Зафиксировано применение двух типов турбореактивных двигателей в составе БПЛА "Герань-4": это снятый с производства китайский двигатель Telefly LX-WP-160 (с тягой 160 кг/1600Н) и китайский двигатель, уже встречавшийся на БПЛА "Герань-5" — Telefly TF0 кгс/1960 Н).

Новый планер "Герань-4" позволяет производить активные маневры на скоростях от 300 до 400 км/ч, а его усиленная конструкция — выдерживать значительные перегрузки.

Благодаря этому "Герань-4" может развивать скорость до 500 км/ч, а высоту полета — до 5000 метров. БПЛА способен нести осколочно-фугасную/термобарическую ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М (50 кг) или увеличенную термобарическую ТББЧ-90 (90 кг) боевую часть на расстояние до 450 километров.

Бортовая система управления и ее электронная компонентная база идентичны предыдущим известным БПЛА производства АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга".

Габариты нового планера "Герань-4" не изменились и составляют стандартные 3,5 м в длину и 3 м в ширину (размах крыльев).

