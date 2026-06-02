Украинские воины поразили российский корабль и ЗРГК "Панцирь-С1"

За прошедшую ночь подразделения Сил обороны Украины нанесли мощные удары по ряду важных военных целей российских оккупантов: поражены НПЗ "Ильский", ЗРГК "Панцирь-С1", корабль и другие объекты. Кроме того, подтверждены результаты поражения Новошахтинского и Саратовского НПЗ.

Генштаб ВСУ отчитывается о новых успешных дипстрайках

После украинской атаки на “Ильском” НПЗ начался масштабный пожар.

Что важно понимать, речь идет об одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что мощность переработки составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Этот завод вовлечен в обеспечение российских войск в войне против Украины.

Кроме того, под удар Сил обороны попал зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" (Видно, ВОТ АР Крым).

Также известно, что атакован состав БпЛА подразделения врага Донецкой области, пункты управления БпЛА оккупантов в районах Устинки Белгородской области, Лугового Запорожской области и Голой Пристани на Херсонщине.

Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны наносили удары по сосредоточениям живой силы противника в районах Широкино, Берестка и Комара Донецкой области, Малиевки на Днепропетровщине и Локоты Курской области.

По результатам ракетного удара украинскими крылатыми ракетами "Нептун" 31 мая 2026 года по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области РФ подтверждено поражение двух установок первичной переработки нефти, АВТ-1 и АВТ-2, с последующим пожаром на территории предприятия.

В Генштабе уточнили, что на ЛПДС "Лазарево" в Кировской области РФ повреждены два резервуара РВС-50000 м3 и здания магистральных насосных станций.

Более того, известно, что в результате ударов 31 мая по территории Саратовского НПЗ подтверждено поражение установки первичной переработки нефти АВТ-6.