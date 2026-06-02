Зеленский сообщил о 13 погибших в результате массированной атаки РФ

Утром 2 июня глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что по меньшей мере 13 гражданских погибли в Днепре и Киеве из-за российского массированного обстрела. Более 100 человек были ранены. Судьба еще шести мирных жителей Днепра до сих пор неизвестна — их продолжают искать.

Массированная атака РФ на Украину 2 июня — первая реакция Зеленского

По словам украинского лидера, более 500 работников ГСЧС привлечены к ликвидации последствий ночной российской атаки.

Ключевой целью нового воздушного нападения враг снова выбрал Киев.

Так, в столице известно о повреждениях десятков жилых домов и другой исключительно гражданской инфраструктуры.

К сожалению, известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Сейчас в больницах столицы находятся 38 человек, всем оказывается необходимая помощь. В Днепре идет поисково-спасательная операция на месте четырехэтажного многоквартирного дома. Часть дома практически просто снесли. Девять человек были убиты этой атакой, среди них ребенок. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также официально подтвердил, что в Днепре известно о 35 пострадавших гражданских.

Еще 6 мирных жителей продолжают искать.

Как отметил Зеленский, снова враг наносил удары по энергетике на Харьковщине и критической инфраструктуре в Харькове.

Также атакована Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области.