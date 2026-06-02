Зеленский сообщил о 13 погибших в результате массированной атаки РФ

Утром 2 июня глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что по меньшей мере 13 гражданских погибли в Днепре и Киеве из-за российского массированного обстрела. Более 100 человек были ранены. Судьба еще шести мирных жителей Днепра до сих пор неизвестна — их продолжают искать.
Главные тезисы
- В Днепре прододжается поисково-спасательная операция на месте четырехэтажного многоквартирного дома.
- Часть дома россияне практически просто снесли: там нашли тело малыша.
Массированная атака РФ на Украину 2 июня — первая реакция Зеленского
По словам украинского лидера, более 500 работников ГСЧС привлечены к ликвидации последствий ночной российской атаки.
Ключевой целью нового воздушного нападения враг снова выбрал Киев.
Так, в столице известно о повреждениях десятков жилых домов и другой исключительно гражданской инфраструктуры.
Глава государства также официально подтвердил, что в Днепре известно о 35 пострадавших гражданских.
Еще 6 мирных жителей продолжают искать.
Как отметил Зеленский, снова враг наносил удары по энергетике на Харьковщине и критической инфраструктуре в Харькове.
Также атакована Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области.
