Зеленский сообщил о 13 погибших в результате массированной атаки РФ
Утром 2 июня глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что по меньшей мере 13 гражданских погибли в Днепре и Киеве из-за российского массированного обстрела. Более 100 человек были ранены. Судьба еще шести мирных жителей Днепра до сих пор неизвестна — их продолжают искать.

  • В Днепре прододжается поисково-спасательная операция на месте четырехэтажного многоквартирного дома.
  • Часть дома россияне практически просто снесли: там нашли тело малыша.

По словам украинского лидера, более 500 работников ГСЧС привлечены к ликвидации последствий ночной российской атаки.

Ключевой целью нового воздушного нападения враг снова выбрал Киев.

Так, в столице известно о повреждениях десятков жилых домов и другой исключительно гражданской инфраструктуры.

К сожалению, известно о четырех погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Сейчас в больницах столицы находятся 38 человек, всем оказывается необходимая помощь. В Днепре идет поисково-спасательная операция на месте четырехэтажного многоквартирного дома. Часть дома практически просто снесли. Девять человек были убиты этой атакой, среди них ребенок.

Владимир Зеленский

Глава государства также официально подтвердил, что в Днепре известно о 35 пострадавших гражданских.

Еще 6 мирных жителей продолжают искать.

Как отметил Зеленский, снова враг наносил удары по энергетике на Харьковщине и критической инфраструктуре в Харькове.

Также атакована Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области.

Всего за ночь Россия выпустила по нашим людям 656 ударных дронов и 73 ракеты разных типов: баллистические, крылатые, противокорабельные, — подытожил президент.

