В Днепре из-под завалов достали тело маленького мальчика

Российская массированная атака на Днепр унесла жизни уже 8 человек — под завалами обнаружили тело ребенка 2023 года рождения.
Главные тезисы
- Среди погибших — спасатель и умерший в больнице 60-летний мужчина.
- 20 раненых госпитализированы. Четверо – в тяжелом состоянии.
Количество погибших в Днепре продолжает расти
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По его словам, атака российских оккупантов на Днепр оборвала жизнь маленького мальчика.
Согласно последним данным, еще 35 гражданских в городе были ранены, в том числе и трое детей.
20 пострадавших уже госпитализировали, 4 из них — в тяжелом состоянии.
Александр Ганжа официально подтвердил, что на местах ударов работают все службы, а также продолжается обследование территории.
Он добавил, что под удары врага попали полсотни домов: выбиты более 2 тысяч окон.
