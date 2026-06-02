В Днепре из-под завалов достали тело маленького мальчика

Российская массированная атака на Днепр унесла жизни уже 8 человек — под завалами обнаружили тело ребенка 2023 года рождения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, атака российских оккупантов на Днепр оборвала жизнь маленького мальчика.

Тело ребенка 2023 года рождения спасатели достали из-под завалов изуродованной атакой четырехэтажки. Сегодня ночью россияне убили в Днепре 8 человек. Искренние соболезнования родным. Александр Ганжа Глава Днепропетровской ОВА

Согласно последним данным, еще 35 гражданских в городе были ранены, в том числе и трое детей.

20 пострадавших уже госпитализировали, 4 из них — в тяжелом состоянии.

Александр Ганжа официально подтвердил, что на местах ударов работают все службы, а также продолжается обследование территории.

Он добавил, что под удары врага попали полсотни домов: выбиты более 2 тысяч окон.