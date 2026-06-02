В Днепре из-под завалов достали тело маленького мальчика
Категория
Украина
Дата публикации

В Днепре из-под завалов достали тело маленького мальчика

Количество погибших в Днепре продолжает расти
Читати українською
Источник:  Днепропетровская ОГА

Российская массированная атака на Днепр унесла жизни уже 8 человек — под завалами обнаружили тело ребенка 2023 года рождения.

Главные тезисы

  • Среди погибших — спасатель и умерший в больнице 60-летний мужчина.
  • 20 раненых госпитализированы. Четверо – в тяжелом состоянии.

Количество погибших в Днепре продолжает расти

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, атака российских оккупантов на Днепр оборвала жизнь маленького мальчика.

Тело ребенка 2023 года рождения спасатели достали из-под завалов изуродованной атакой четырехэтажки. Сегодня ночью россияне убили в Днепре 8 человек. Искренние соболезнования родным.

Александр Ганжа

Александр Ганжа

Глава Днепропетровской ОВА

Согласно последним данным, еще 35 гражданских в городе были ранены, в том числе и трое детей.

20 пострадавших уже госпитализировали, 4 из них — в тяжелом состоянии.

Александр Ганжа официально подтвердил, что на местах ударов работают все службы, а также продолжается обследование территории.

Он добавил, что под удары врага попали полсотни домов: выбиты более 2 тысяч окон.

Спасибо всем, кто с ночи рядом с горожанами, потерявшими родных и дома. Кто помогает и сейчас, — подчеркнул глава Днепропетровской ОВА.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия обманом вербует наемников из Африки на войну против Украины — ГУР
ГУР
наемник
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака РФ на Украину — известно об 11 погибших в Киеве и Днепре
ДСНС Украины
Массированная атака РФ на Украину 2 июня - все подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 40 российских ракет и 602 БпЛА
Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 1-2 июня - отчет работы ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?