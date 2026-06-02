У Дніпрі з-під завалів дістали тіло маленького хлопчика

Російська масована атака на Дніпро забрала життя вже 8 людей — під завалами виявили тіло дитини 2023 року народження.

Кількість загиблих у Дніпрі продовжує зростати

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, атака російських окупантів на Дніпро обірвала життя маленького хлопчика.

Тіло дитини 2023 року народження рятувальники дістали з-під завалів понівеченої атакою чотириповерхівки. Сьогодні вночі росіяни вбили у Дніпрі 8 людей. Щирі співчуття рідним. Олександр Ганжа Голова Дніпропетровської ОВА

Згідно з останніми даними, ще 35 цивільних у місті були поранені, зокрема й троє дітей.

20 потерпілих уже шпиталізували, 4 з них — у важкому стані.

Олександр Ганжа офіційно підтвердив, що на місцях ударів працюють всі служби, а також триває обстеження території.

Він додав, що під удари ворога потрапили півсотні будинків: побиті більш ніж 2 тисячі вікон.