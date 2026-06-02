ППО знешкодила 40 російських ракет і 602 БпЛА

Протягом ночі 1-2 червня країна-агресорка Росія завдавала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Загалом ворог використав 73 ракети і 656 дронів різних типів.
Головні тези:
- Підтверджено влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях.
- Повітряний напад триває, не ігноруйте тривогу.
Атака РФ на Україну 1-2 червня — звіт роботи ППО
Що важливо розуміти, головний напрямок удару — Київ. Окрім того, ворог атакував Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.
Загалом було виявлено 729 засобів повітряного нападу:
8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків — ТОТ АР Крим, Курська обл., РФ);
33 балістичні ракети Іскандер-М (райони пуску — Брянська, Курська, Ростовська обл., ТОТ АР Крим);
27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків — Вологодська обл., РФ);
5 крилатих ракет "Калібр" (райони пусків — акваторія Каспійського моря);
656 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі — 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:
11 балістичних ракет Іскандер-М;
26 крилатих ракет Х-101;
3 крилаті ракети "Калібр";
602 ворожі БпЛА різних типів.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-