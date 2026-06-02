ППО знешкодила 40 російських ракет і 602 БпЛА

Повітряні Сили ЗСУ
Протягом ночі 1-2 червня країна-агресорка Росія завдавала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Загалом ворог використав 73 ракети і 656 дронів різних типів.

Головні тези:

  • Підтверджено влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях.
  • Повітряний напад триває, не ігноруйте тривогу.

Атака РФ на Україну 1-2 червня — звіт роботи ППО

Що важливо розуміти, головний напрямок удару — Київ. Окрім того, ворог атакував Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

Загалом було виявлено 729 засобів повітряного нападу:

  • 8 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків — ТОТ АР Крим, Курська обл., РФ);

  • 33 балістичні ракети Іскандер-М (райони пуску — Брянська, Курська, Ростовська обл., ТОТ АР Крим);

  • 27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків — Вологодська обл., РФ);

  • 5 крилатих ракет "Калібр" (райони пусків — акваторія Каспійського моря);

  • 656 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі — 40 ракет та 602 безпілотники різних типів:

  • 11 балістичних ракет Іскандер-М;

  • 26 крилатих ракет Х-101;

  • 3 крилаті ракети "Калібр";

  • 602 ворожі БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 08.30 зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 15 локаціях.

