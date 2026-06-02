Масована атака РФ на Україну — відомо про 11 загиблих у Києві та Дніпрі

Протягом ночі 2 червня російські загарбники здійснювали нову масовану атаку на різні регіони України. Станом на ранок у Дніпрі повідомляють про 7 загиблих, а в Києві — про 4 жертв ворожих ударів.
Головні тези:
- У Києві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масштабного російського обстрілу.
- У Дніпрі під завалами можуть бути люди.
Масована атака РФ на Україну 2 червня — всі подробиці
Згідно з останніми даними, 7 людей загинули та ще 34, зокрема діти, були поранені внаслідок російського нічного удару по місту Дніпро.
Окрім того, повідомляється, що ще 3 цивільних постраждали в сусідньому місті Кам'янське.
За його словами, наразі 20 поранених госпіталізовані, 4 з них — у важкому стані.
У Києві 4 людини загинули та ще 65 постраждали, зокрема 3 дітей, внаслідок нічного комбінованого удару Росії.
Мер столиці Віталій Кличко офіційно підтвердив, що 38 поранених госпіталізували — люди продовжують звертатися до медиків.
Наразі усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.
Внаслідок ворожих влучань пошкоджено житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.
