Масована атака РФ на Україну — відомо про 11 загиблих у Києві та Дніпрі
ДСНС України
Протягом ночі 2 червня російські загарбники здійснювали нову масовану атаку на різні регіони України. Станом на ранок у Дніпрі повідомляють про 7 загиблих, а в Києві — про 4 жертв ворожих ударів. 

Головні тези:

  • У Києві рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масштабного російського обстрілу.
  • У Дніпрі під завалами можуть бути люди.

Масована атака РФ на Україну 2 червня — всі подробиці

Згідно з останніми даними, 7 людей загинули та ще 34, зокрема діти, були поранені внаслідок російського нічного удару по місту Дніпро.

Окрім того, повідомляється, що ще 3 цивільних постраждали в сусідньому місті Кам'янське.

У Дніпрі частково зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджені підприємство, пожежна частина, гаражі, знищені автівки.

Олександр Ганжа

Голова Дніпропетровської ОВА

За його словами, наразі 20 поранених госпіталізовані, 4 з них — у важкому стані.

На місцях ударів працюють всі служби. Продовжується обстеження території. Пошкоджені півсотні будинків. Побиті більш ніж 2 тисячі вікон, — додав Ганжа.

У Києві 4 людини загинули та ще 65 постраждали, зокрема 3 дітей, внаслідок нічного комбінованого удару Росії.

Мер столиці Віталій Кличко офіційно підтвердив, що 38 поранених госпіталізували — люди продовжують звертатися до медиків.

Наразі усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Екстрені служби працюють на місцях, продовжують ліквідовувати наслідки масованої атаки на Київ. У різних районах міста пошкоджені будинки, нежитлові приміщення, 4 медзаклади.

Віталій Кличко

Мер Києва

Внаслідок ворожих влучань пошкоджено житлові будинки та цивільна інфраструктура у Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

