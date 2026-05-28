Латвія встановлює перші "зуби дракона" уздовж кордону з Росією

Бар'єри розташовані у три ряди завширшки близько десяти метрів і призначені для того, щоб унеможливити проїзд військової техніки через кордон. Кожен "зуб" важить приблизно півтори тонни. Як зазначили військові, проміжки між елементами настільки малі, що жодна бронетехніка не зможе крізь них пройти.

Латвія готується до наземного вторгнення Росії

Національні збройні сили Латвії почали встановлювати перші бар'єри протимобільності — так звані "зуби дракона" — уздовж кордону з Росією.

Підготовча робота — будівництво та виготовлення бар'єрів — почалася ще у 2024 році. Проте фізичне встановлення на державних і муніципальних землях стартувало лише у 2025-му.

Процес стримували кілька чинників: будівництво прикордонної інфраструктури, координація з Державною прикордонною охороною та логістика розміщення об'єктів.

Однією з головних перешкод, про які повідомляється, була проблема приватної власності — значна частина інфраструктури зводиться на землях приватних осіб. Ситуацію врегулював спеціальний закон.

За словами Андріса Рієкстса, офіцера, відповідального за проєкт, оборонна лінія має не просто стримувати противника, а й зупиняти та знищувати його безпосередньо на кордоні — і саме досвід України робить цей підхід принциповим.

Якщо щось таки трапиться, ми маємо бути готові знищити їх (росіян, — ред.) тут, адже ми бачимо на прикладі України: як тільки ми віддаємо територію, повернути її практично неможливо.

Окрім "зубів дракона", у перспективі заплановано будівництво протитанкових ровів. ЇЇ спільно будують Латвія, Литва і Польща. Планують закінчити до 2028 року.