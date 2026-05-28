Латвія встановлює перші "зуби дракона" уздовж кордону з Росією

Бар'єри розташовані у три ряди завширшки близько десяти метрів і призначені для того, щоб унеможливити проїзд військової техніки через кордон. Кожен "зуб" важить приблизно півтори тонни. Як зазначили військові, проміжки між елементами настільки малі, що жодна бронетехніка не зможе крізь них пройти.
Головні тези:
- Бар'єри “зуби дракона” встановлюються уздовж кордону Латвії з Росією для стримування можливого вторгнення ворожих сил.
- Довжина кордону Латвії з Росією та Білоруссю становить близько 450 кілометрів, що вимагає підвищеної уваги до безпеки.
Латвія готується до наземного вторгнення Росії
Національні збройні сили Латвії почали встановлювати перші бар'єри протимобільності — так звані "зуби дракона" — уздовж кордону з Росією.
Процес стримували кілька чинників: будівництво прикордонної інфраструктури, координація з Державною прикордонною охороною та логістика розміщення об'єктів.
Однією з головних перешкод, про які повідомляється, була проблема приватної власності — значна частина інфраструктури зводиться на землях приватних осіб. Ситуацію врегулював спеціальний закон.
За словами Андріса Рієкстса, офіцера, відповідального за проєкт, оборонна лінія має не просто стримувати противника, а й зупиняти та знищувати його безпосередньо на кордоні — і саме досвід України робить цей підхід принциповим.
Окрім "зубів дракона", у перспективі заплановано будівництво протитанкових ровів. ЇЇ спільно будують Латвія, Литва і Польща. Планують закінчити до 2028 року.
Варто зазначити, що загальна довжина кордону Латвії з Росією та Білоруссю становить близько 450 кілометрів.
