Латвия устанавливает первые "зубы дракона" вдоль границы с Россией

Барьеры расположены в три ряда шириной около десяти метров и предназначены для того, чтобы сделать невозможным проезд военной техники через границу. Каждый "зуб" весит примерно полторы тонны. Как отметили военные, промежутки между элементами настолько малы, что ни одна бронетехника не сможет через них пройти.

Латвия готовится к наземному вторжению России

Национальные вооруженные силы Латвии начали устанавливать первые барьеры противомобильности — так называемые "зубы дракона" — вдоль границы с Россией.

Подготовительная работа — строительство и изготовление барьеров — началась еще в 2024 году. Однако физическая установка на государственных и муниципальных землях стартовала только в 2025-м. Поделиться

Процесс сдерживали несколько факторов: строительство приграничной инфраструктуры, координация с Государственной пограничной охраной и логистика размещения объектов.

Одним из главных препятствий, о которых сообщается, была проблема частной собственности — значительная часть инфраструктуры возводится на землях частных лиц. Ситуацию урегулировал специальный закон.

По словам Андриса Риекстса, офицера, ответственного за проект, оборонная линия должна не просто сдерживать противника, но и останавливать и уничтожать его непосредственно на границе — и опыт Украины делает этот подход принципиальным.

Если что-нибудь случится, мы должны быть готовы уничтожить их (россиян, — ред.) здесь, ведь мы видим на примере Украины: как только мы отдаем территорию, вернуть ее практически невозможно. Поделиться

Кроме "зубов дракона", в перспективе запланировано строительство противотанковых рвов. Ее совместно строят Латвия, Литва и Польша. Планируют окончить к 2028 году.