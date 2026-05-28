Латвия устанавливает первые "зубы дракона" вдоль границы с Россией

Барьеры расположены в три ряда шириной около десяти метров и предназначены для того, чтобы сделать невозможным проезд военной техники через границу. Каждый "зуб" весит примерно полторы тонны. Как отметили военные, промежутки между элементами настолько малы, что ни одна бронетехника не сможет через них пройти.
Главные тезисы
- Латвия начала установку первых “зубов дракона” вдоль границы с Россией для предотвращения возможного вторжения враждебных сил.
- Барьеры представляют собой три ряда шириной около 10 метров, очень тяжелые и расставлены настолько плотно, что не пропустят никакую бронетехнику.
Латвия готовится к наземному вторжению России
Национальные вооруженные силы Латвии начали устанавливать первые барьеры противомобильности — так называемые "зубы дракона" — вдоль границы с Россией.
Процесс сдерживали несколько факторов: строительство приграничной инфраструктуры, координация с Государственной пограничной охраной и логистика размещения объектов.
Одним из главных препятствий, о которых сообщается, была проблема частной собственности — значительная часть инфраструктуры возводится на землях частных лиц. Ситуацию урегулировал специальный закон.
По словам Андриса Риекстса, офицера, ответственного за проект, оборонная линия должна не просто сдерживать противника, но и останавливать и уничтожать его непосредственно на границе — и опыт Украины делает этот подход принципиальным.
Кроме "зубов дракона", в перспективе запланировано строительство противотанковых рвов. Ее совместно строят Латвия, Литва и Польша. Планируют окончить к 2028 году.
Следует отметить, что общая протяженность границы Латвии с Россией и Беларусью составляет около 450 километров.
