Латвия успешно протестировала "экономную" ракету-перехватчик дронов — видео

На базе НАТО Адажи в Латвии компания Frankenburg Technologies осуществила первый перехват скоростной воздушной цели по полному циклу kill chain – от обнаружения до кинетического поражения (hard-kill).
Главные тезисы
- Латвия провела успешный тест экономной ракеты-перехватчика дронов на базе НАТО Адажи.
- Mark 1 - первая управляемая ракета-перехватчик для массового производства с радиусом действия до 2 км.
- Ракета использует искусственный интеллект, создана из коммерчески доступных компонентов и стала прорывом в европейской оборонной индустрии.
В Латвии опробовали дешевую ракету-перехватчик дронов
Об этом сообщила компания в соцсети X.
Mark 1 — первая управляемая ракета-перехватчик для массового производства, предназначенная, прежде всего, для борьбы с беспилотниками. Mark 1 создана из коммерчески доступных компонентов и доведена до боевого запуска за 13 месяцев.
Ракета управляется искусственным интеллектом и спроектирована так, чтобы не зависеть от систем связи после запуска. Создана для уничтожения дальнобойных дронов и как ответ на угрозу роев беспилотников.
Длина ракеты составляет всего 65 сантиметров, радиус действия достигает 1,2 мили (почти 2 км).
At the Ādaži NATO base in Latvia, Frankenburg Technologies executed the first full kill-chain hard-kill intercept against a fast-moving aerial target.— Frankenburg Technologies (@FrankenburgTech) December 18, 2025
This is a breakthrough for European defence innovation — a true “SpaceX moment” for the missile industry, bringing affordability… pic.twitter.com/7m2UseWIIL
В компании отметили, что это только начало, ведь все категории ракетного вооружения нуждаются в повышении доступности и масштабируемости, что и определяет миссию Frankenburg.
Ранее сообщалось, что Mark 1 примерно в десять раз дешевле имеющихся ракет ПВО. Ракета Stinger стоит более 526 тыс. дол., поэтому Mark 1 оценивается примерно в 52 тыс. дол.
