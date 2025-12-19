Латвия успешно протестировала "экономную" ракету-перехватчик дронов — видео

На базе НАТО Адажи в Латвии компания Frankenburg Technologies осуществила первый перехват скоростной воздушной цели по полному циклу kill chain – от обнаружения до кинетического поражения (hard-kill).

В Латвии опробовали дешевую ракету-перехватчик дронов

Об этом сообщила компания в соцсети X.

Это прорыв для европейских оборонных инноваций — настоящий момент SpaceX для ракетной отрасли, который приносит доступность и масштаб в сектор, традиционно отличавшийся высокой стоимостью и малыми объемами производства. Поделиться

Mark 1 — первая управляемая ракета-перехватчик для массового производства, предназначенная, прежде всего, для борьбы с беспилотниками. Mark 1 создана из коммерчески доступных компонентов и доведена до боевого запуска за 13 месяцев.

Ракета управляется искусственным интеллектом и спроектирована так, чтобы не зависеть от систем связи после запуска. Создана для уничтожения дальнобойных дронов и как ответ на угрозу роев беспилотников.

Длина ракеты составляет всего 65 сантиметров, радиус действия достигает 1,2 мили (почти 2 км).

At the Ādaži NATO base in Latvia, Frankenburg Technologies executed the first full kill-chain hard-kill intercept against a fast-moving aerial target.



This is a breakthrough for European defence innovation — a true “SpaceX moment” for the missile industry, bringing affordability… pic.twitter.com/7m2UseWIIL — Frankenburg Technologies (@FrankenburgTech) December 18, 2025

В компании отметили, что это только начало, ведь все категории ракетного вооружения нуждаются в повышении доступности и масштабируемости, что и определяет миссию Frankenburg.

Также в компании подчеркнули, что достижение стало результатом дисциплинированной и слаженной работы международной команды инженеров из Латвии, Эстонии, Литвы, Великобритании и Германии. Поделиться

Ранее сообщалось, что Mark 1 примерно в десять раз дешевле имеющихся ракет ПВО. Ракета Stinger стоит более 526 тыс. дол., поэтому Mark 1 оценивается примерно в 52 тыс. дол.