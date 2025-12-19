Латвія успішно протестувала "економну" ракету-перехоплювач дронів — відео
Латвія успішно протестувала "економну" ракету-перехоплювач дронів — відео

Латвія
Джерело:  online.ua

На базі НАТО Адажі в Латвії компанія Frankenburg Technologies здійснила перше перехоплення швидкісної повітряної цілі за повним циклом kill chain – від виявлення до кінетичного ураження (hard-kill).

Головні тези:

  • Mark 1 — перша економна ракета-перехоплювач, створена на базі НАТО в Латвії для боротьби з безпілотниками.
  • Ракета з комерційно доступних компонентів, керується штучним інтелектом та має радіус дії до 2 км, доведена до бойового пуску за 13 місяців.
  • Frankenburg Technologies відкриває нову еру доступності та масштабованості ракетних технологій в Європі, що доцільно для знищення роїв безпілотників.

У Латвії випробували дешеву ракету-перехоплювач дронів

Про це повідомила компанія у соцмережі X.

Це прорив для європейських оборонних інновацій — справжній "момент SpaceX" для ракетної галузі, який приносить доступність і масштаб у сектор, що традиційно вирізнявся високою вартістю та малими обсягами виробництва.

Mark 1 — перша керована ракета-перехоплювач для масового виробництва, призначена насамперед для боротьби з безпілотниками. Mark 1 створена з комерційно доступних компонентів і доведена до бойового пуску за 13 місяців.

Ракета керується за допомогою штучного інтелекту та спроєктована так, щоб не залежати від систем зв'язку після запуску. Створена для знищення далекобійних дронів і як відповідь на загрозу роїв безпілотників.

Довжина ракети становить лише 65 сантиметрів, радіус дії сягає 1,2 милі (майже 2 км).

У компанії зазначили, що це лише початок, адже всі категорії ракетного озброєння потребують підвищення доступності та масштабованості, що й визначає місію Frankenburg.

Також у компанії наголосили, що досягнення стало результатом дисциплінованої та злагодженої роботи міжнародної команди інженерів із Латвії, Естонії, Литви, Великої Британії та Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Mark 1 приблизно у десять разів дешевша за наявні ракети ППО. Ракета Stinger коштує понад 526 тис дол, тож Mark 1 оцінюється приблизно у 52 тис дол.

