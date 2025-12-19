Латвія успішно протестувала "економну" ракету-перехоплювач дронів — відео

На базі НАТО Адажі в Латвії компанія Frankenburg Technologies здійснила перше перехоплення швидкісної повітряної цілі за повним циклом kill chain – від виявлення до кінетичного ураження (hard-kill).
Головні тези:
- Mark 1 — перша економна ракета-перехоплювач, створена на базі НАТО в Латвії для боротьби з безпілотниками.
- Ракета з комерційно доступних компонентів, керується штучним інтелектом та має радіус дії до 2 км, доведена до бойового пуску за 13 місяців.
- Frankenburg Technologies відкриває нову еру доступності та масштабованості ракетних технологій в Європі, що доцільно для знищення роїв безпілотників.
У Латвії випробували дешеву ракету-перехоплювач дронів
Про це повідомила компанія у соцмережі X.
Mark 1 — перша керована ракета-перехоплювач для масового виробництва, призначена насамперед для боротьби з безпілотниками. Mark 1 створена з комерційно доступних компонентів і доведена до бойового пуску за 13 місяців.
Ракета керується за допомогою штучного інтелекту та спроєктована так, щоб не залежати від систем зв'язку після запуску. Створена для знищення далекобійних дронів і як відповідь на загрозу роїв безпілотників.
Довжина ракети становить лише 65 сантиметрів, радіус дії сягає 1,2 милі (майже 2 км).
At the Ādaži NATO base in Latvia, Frankenburg Technologies executed the first full kill-chain hard-kill intercept against a fast-moving aerial target.— Frankenburg Technologies (@FrankenburgTech) December 18, 2025
This is a breakthrough for European defence innovation — a true “SpaceX moment” for the missile industry, bringing affordability… pic.twitter.com/7m2UseWIIL
У компанії зазначили, що це лише початок, адже всі категорії ракетного озброєння потребують підвищення доступності та масштабованості, що й визначає місію Frankenburg.
Раніше повідомлялося, що Mark 1 приблизно у десять разів дешевша за наявні ракети ППО. Ракета Stinger коштує понад 526 тис дол, тож Mark 1 оцінюється приблизно у 52 тис дол.
