Латвия передает Украине 21 бронетранспортер Patria — когда именно

6 ноября Латвия передаст для Вооруженных сил Украины 21 бронетранспортер Patria 6x6 отечественного производства, оснащенный пулеметами и боеприпасами.
Главные тезисы
- Латвия передает Украине 21 бронетранспортер Patria 6x6 с пулеметами и боеприпасами в рамках поддержки Вооруженных сил Украины.
- Это важный шаг в поддержке украинских защитников со стороны латвийского государства.
- Помощь в виде бронетранспортеров позволит украинским защитникам проверить прочность и возможности техники на реальном поле боя.
Украина получит новую партию БТР от Латвии
Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
Как отметили в Минобороны Латвии, последнюю партию из 21 латвийского бронетранспортера Patria 6x6 на военной базе в Адаже получит министр обороны Денис Шмигаль. БТРы оснащены пулеметами поддержки калибра 12,7 мм стандарта НАТО и боеприпасами.
ВСУ также получат запасные части, специальные ремонтные инструменты и оборудование, необходимые для обслуживания бронетранспортеров, мобильную ремонтную мастерскую контейнерного типа и документацию по техническому обслуживанию.
Также будут предоставлены ремонтные комплекты для устранения боевых повреждений бронетранспортеров.
Ранее правительство Латвии поддержало передачу 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и других видов военной техники для ВСУ. В 2025 году военная помощь Латвии Украине достигнет 0,3% ВВП к концу года. Кроме военной поддержки Латвия также реализует программу обучения украинских солдат.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-