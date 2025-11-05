Латвия передает Украине 21 бронетранспортер Patria — когда именно
Категория
Мир
Дата публикации

Латвия передает Украине 21 бронетранспортер Patria — когда именно

Минобороны Латвии
Латвия
Read in English
Читати українською

6 ноября Латвия передаст для Вооруженных сил Украины 21 бронетранспортер Patria 6x6 отечественного производства, оснащенный пулеметами и боеприпасами.

Главные тезисы

  • Латвия передает Украине 21 бронетранспортер Patria 6x6 с пулеметами и боеприпасами в рамках поддержки Вооруженных сил Украины.
  • Это важный шаг в поддержке украинских защитников со стороны латвийского государства.
  • Помощь в виде бронетранспортеров позволит украинским защитникам проверить прочность и возможности техники на реальном поле боя.

Украина получит новую партию БТР от Латвии

Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

С первого дня российского вторжения Латвия поддерживала усилия Украины и ее защитников по защите своей страны. Пожертвование бронетранспортеров латвийского производства является поддержкой для защитников Украины и возможностью проверить прочность и возможности бронетехники латвийского производства на реальном поле боя.

Как отметили в Минобороны Латвии, последнюю партию из 21 латвийского бронетранспортера Patria 6x6 на военной базе в Адаже получит министр обороны Денис Шмигаль. БТРы оснащены пулеметами поддержки калибра 12,7 мм стандарта НАТО и боеприпасами.

ВСУ также получат запасные части, специальные ремонтные инструменты и оборудование, необходимые для обслуживания бронетранспортеров, мобильную ремонтную мастерскую контейнерного типа и документацию по техническому обслуживанию.

Также будут предоставлены ремонтные комплекты для устранения боевых повреждений бронетранспортеров.

Ранее правительство Латвии поддержало передачу 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и других видов военной техники для ВСУ. В 2025 году военная помощь Латвии Украине достигнет 0,3% ВВП к концу года. Кроме военной поддержки Латвия также реализует программу обучения украинских солдат.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны. Латвия предупредила о плане Путина
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Эстония, Латвия и Литва выдвинули требование НАТО и ЕС касательно Украины
Чего добиваются Эстония, Латвия и Литва
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Латвия готова". Зеленский объявил о важной договоренности
Владимир Зеленский
Украина получит еще большее оружие благодаря Латвии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?