Латвия передает Украине 21 бронетранспортер Patria — когда именно

6 ноября Латвия передаст для Вооруженных сил Украины 21 бронетранспортер Patria 6x6 отечественного производства, оснащенный пулеметами и боеприпасами.

Украина получит новую партию БТР от Латвии

Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

С первого дня российского вторжения Латвия поддерживала усилия Украины и ее защитников по защите своей страны. Пожертвование бронетранспортеров латвийского производства является поддержкой для защитников Украины и возможностью проверить прочность и возможности бронетехники латвийского производства на реальном поле боя. Поделиться

Как отметили в Минобороны Латвии, последнюю партию из 21 латвийского бронетранспортера Patria 6x6 на военной базе в Адаже получит министр обороны Денис Шмигаль. БТРы оснащены пулеметами поддержки калибра 12,7 мм стандарта НАТО и боеприпасами.

ВСУ также получат запасные части, специальные ремонтные инструменты и оборудование, необходимые для обслуживания бронетранспортеров, мобильную ремонтную мастерскую контейнерного типа и документацию по техническому обслуживанию.

Также будут предоставлены ремонтные комплекты для устранения боевых повреждений бронетранспортеров.