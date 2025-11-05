Латвія передає Україні 21 бронетранспортер Patria — коли саме

6 листопада Латвія передасть для Збройних сил України 21 бронетранспортер Patria 6x6 вітчизняного виробництва, оснащений кулеметами та боєприпасами.
Головні тези:
- 21 бронетранспортер Patria 6x6 передасть Латвія Україні для підтримки Збройних сил.
- Допомога латвійської військової техніки є важливим кроком в підтримці українських захисників.
- Україна також отримає кулемети, боєприпаси та інше обладнання для обслуговування бронетранспортерів.
Україна отримає нову партію БТР від Латвії
Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
Як зазначили у Міноборони Латвії, останню партію з 21 латвійського бронетранспортера Patria 6x6 на військовій базі в Адажі отримає міністр оборони Денис Шмигаль. БТРи оснащені кулеметами підтримки калібру 12,7 мм стандарту НАТО та боєприпасами.
ЗСУ також отримають запасні частини, спеціальні ремонтні інструменти та обладнання, необхідні для обслуговування бронетранспортерів, а також мобільну ремонтну майстерню контейнерного типу та документацію з технічного обслуговування.
Також будуть надані ремонтні комплекти для усунення бойових пошкоджень бронетранспортерів.
Раніше уряд Латвії підтримав передачу 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та інших видів військової техніки для ЗСУ. Зазначається, що у 2025 році військова допомога Латвії Україні досягне 0,3% ВВП до кінця року. Окрім військової підтримки, Латвія також реалізує програму навчання українських солдатів.
