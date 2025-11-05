Латвія передає Україні 21 бронетранспортер Patria — коли саме

Україна отримає нову партію БТР від Латвії

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

З першого дня російського вторгнення Латвія підтримувала зусилля України та її захисників у захисті своєї країни. Пожертвування бронетранспортерів латвійського виробництва є значною підтримкою для захисників України та можливістю перевірити міцність та можливості бронетехніки латвійського виробництва на реальному полі бою. Поширити

Як зазначили у Міноборони Латвії, останню партію з 21 латвійського бронетранспортера Patria 6x6 на військовій базі в Адажі отримає міністр оборони Денис Шмигаль. БТРи оснащені кулеметами підтримки калібру 12,7 мм стандарту НАТО та боєприпасами.

ЗСУ також отримають запасні частини, спеціальні ремонтні інструменти та обладнання, необхідні для обслуговування бронетранспортерів, а також мобільну ремонтну майстерню контейнерного типу та документацію з технічного обслуговування.

Також будуть надані ремонтні комплекти для усунення бойових пошкоджень бронетранспортерів.