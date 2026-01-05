Латвия заявила о повреждении подводного кабеля на Балтике
Источник:  LSM

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о повреждении принадлежащего частной компании оптического кабеля в Балтийском море.

  • Латвия заявила о повреждении оптического кабеля, принадлежащего частной компании, на дне Балтийского моря.
  • Расследование инцидента уже начато, полиция работает над установлением обстоятельств происшедшего.
  • Место повреждения оптического кабеля пока не установлено, идет выяснение причин инцидента.

Латвия расследует повреждение подводного кабеля на Балтике

По словам Силиня, в Балтийском море недалеко от Лиепаи обнаружено повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании.

Я в связи с Центром кризисного управления и ответственными службами полиция начала проверку, выяснение обстоятельств продолжается.

Руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле рассказал Латвийскому телевидению, что информация о возможном повреждении оптического кабеля поступила в субботу, 3 января, из Литовского центра кризисного управления.

После связи с владельцем оптического кабеля тот подтвердил, что кабель был поврежден. В настоящее время частная компания пытается установить место повреждения.

Точные причины произошедшего пока неизвестны.

О причинах повреждения пока не можем делать предположения. Компания, проводя собственный анализ и цифровые измерения, также не исключает ни одной из версий. Могу подтвердить, что повреждение никак не коснулось латвийских пользователей.

Службы продолжают выяснять происшествия.

