Латвия заявила о повреждении подводного кабеля на Балтике

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о повреждении принадлежащего частной компании оптического кабеля в Балтийском море.
Главные тезисы
- Латвия заявила о повреждении оптического кабеля, принадлежащего частной компании, на дне Балтийского моря.
- Расследование инцидента уже начато, полиция работает над установлением обстоятельств происшедшего.
- Место повреждения оптического кабеля пока не установлено, идет выяснение причин инцидента.
Латвия расследует повреждение подводного кабеля на Балтике
По словам Силиня, в Балтийском море недалеко от Лиепаи обнаружено повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании.
Руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле рассказал Латвийскому телевидению, что информация о возможном повреждении оптического кабеля поступила в субботу, 3 января, из Литовского центра кризисного управления.
После связи с владельцем оптического кабеля тот подтвердил, что кабель был поврежден. В настоящее время частная компания пытается установить место повреждения.
Точные причины произошедшего пока неизвестны.
Службы продолжают выяснять происшествия.
