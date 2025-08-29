Противодействие угрозе РФ на Балтике. Швеция строит свою первую беспилотную мини-субмарину
Противодействие угрозе РФ на Балтике. Швеция строит свою первую беспилотную мини-субмарину

Источник:  tvp.info

Швеция начала строительство первой беспилотной минисубмарины в рамках программы быстрого развития обороны, направленной на усиление безопасности и наблюдения в Балтийском море.

Главные тезисы

  • Швеция разрабатывает беспилотную мини-субмарину в рамках программы “Балтийский страж” для увеличения безопасности и наблюдения в Балтийском море.
  • Мини-субмарина может автономно работать до недели и быть вооружена минами или торпедами.
  • Проект предполагает использование искусственного интеллекта для усиления работы мини-субмарины и повышения ее эффективности.

Швеция разрабатывает мини-субмарину-беспилотник

НАТО начала операцию «Балтийский страж» для защиты критической инфраструктуры и предотвращения дальнейших атак в ответ на саботаж подводных кабелей в Балтийском море, нарушающую связь и энергетические связи между странами НАТО, в чем обвиняют российские гражданские суда.

Шестиметровая беспилотная подлодка Швеция разрабатывает на южной верфи Kockumsvarvet Шведской администрацией оборонных материалов (FMV) и оборонной компанией Saab. Прототип планируется спустить на воду следующим летом.

Именно угроза, в которой мы оказались, заставила нас начать разработку, сказал менеджер по развитию Военно-морского колледжа и руководитель проекта Тобиас Седерблом.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет такие подводные лодки возьмут на себя некоторые из самых опасных задач, которые ныне выполняет флот Швеции, состоящий из четырех пилотируемых подводных лодок.

По словам Седерблома, одна из их ключевых функций будет заключаться в разведке территорий перед прибытием экипажей, проверке наличия мин, разведке морского дна и других подводных угроз.

В долгосрочной перспективе такие подводные лодки также могут быть вооружены.

Если мы захотим вооружить такое судно, мы сможем сделать это достаточно быстро, но это решение не входит в мои полномочия, — сказал Седерблом, отметив, что варианты могут включать мины или торпеды.

Искусственный интеллект также может играть ключевую роль в работе мини-субмарин. Разработчики проекта прогнозируют, что мини-судна смогут автономно работать с ИИ до недели, однако на данном этапе они не рассматривают возможность добавить ИИ.

