Противодействие угрозе РФ на Балтике. Швеция строит свою первую беспилотную мини-субмарину

Швеция начала строительство первой беспилотной минисубмарины в рамках программы быстрого развития обороны, направленной на усиление безопасности и наблюдения в Балтийском море.
Главные тезисы
- Швеция разрабатывает беспилотную мини-субмарину в рамках программы “Балтийский страж” для увеличения безопасности и наблюдения в Балтийском море.
- Мини-субмарина может автономно работать до недели и быть вооружена минами или торпедами.
- Проект предполагает использование искусственного интеллекта для усиления работы мини-субмарины и повышения ее эффективности.
Швеция разрабатывает мини-субмарину-беспилотник
НАТО начала операцию «Балтийский страж» для защиты критической инфраструктуры и предотвращения дальнейших атак в ответ на саботаж подводных кабелей в Балтийском море, нарушающую связь и энергетические связи между странами НАТО, в чем обвиняют российские гражданские суда.
Шестиметровая беспилотная подлодка Швеция разрабатывает на южной верфи Kockumsvarvet Шведской администрацией оборонных материалов (FMV) и оборонной компанией Saab. Прототип планируется спустить на воду следующим летом.
Именно угроза, в которой мы оказались, заставила нас начать разработку, сказал менеджер по развитию Военно-морского колледжа и руководитель проекта Тобиас Седерблом.
Ожидается, что в ближайшие несколько лет такие подводные лодки возьмут на себя некоторые из самых опасных задач, которые ныне выполняет флот Швеции, состоящий из четырех пилотируемых подводных лодок.
В долгосрочной перспективе такие подводные лодки также могут быть вооружены.
Если мы захотим вооружить такое судно, мы сможем сделать это достаточно быстро, но это решение не входит в мои полномочия, — сказал Седерблом, отметив, что варианты могут включать мины или торпеды.
Искусственный интеллект также может играть ключевую роль в работе мини-субмарин. Разработчики проекта прогнозируют, что мини-судна смогут автономно работать с ИИ до недели, однако на данном этапе они не рассматривают возможность добавить ИИ.
