Шпионский корабль РФ рыскал в водах Британии

Королевский флот Британии отслеживает русский корабль-разведчик в Ла-Манше. Для защиты морской инфраструктуры страна также предоставит самолеты новому подразделению НАТО.
Главные тезисы
- Королевский флот Британии отслеживает русский корабль-разведчик в Ла-Манше, обеспечивая защиту морской инфраструктуры.
- Британия и НАТО реагируют на возможные угрозы, предоставляя самолеты для обеспечения безопасности в морских водах.
- Активация системы искусственного интеллекта Nordic Warden помогает контролировать российский теневой флот и охранять подводную инфраструктуру.
- Инцидент со шпионским кораблем подчеркивает необходимость постоянного мониторинга и мер по обеспечению безопасности в морских водах.
- Премьер-министр Британии провел переговоры с эстонскими и финскими коллегами после активации системы Nordic Warden, усиливая контроль над российским теневым флотом.
Россия направила свой корабль шпионить в водах Британии
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
По их словам, Королевский военно-морской флот отслеживает российский шпионский корабль в Ла-Манше спустя несколько недель после того, как его поймали, когда он бродил над критически важными объектами подводной инфраструктуры.
"We see you, we know what you're doing and we will not shy away from robust action to protect this country". @RoyalNavy vessels have been tracking a Russian spy ship in the English Channel just weeks after it was caught loitering over critical undersea infrastructure. pic.twitter.com/rqF4xuB4Yj— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 22, 2025
Его поймали после того, как подлодка Королевского флота всплыла на поверхность вблизи российского судна "Янтарь", чтобы предупредить, что тайно следила за каждым его движением.
В ответ на предупреждение Королевского флота "Янтарь" покинул воды Британии в Средиземном море, но на этой неделе вернулся, проплыв через Ла-Манш, где его фланкировал HMS Somerset.
Известно, что НАТО получит P-8 Poseidon и Rivet Joint морские патрульные и наблюдения для деятельности Baltic Sentry, о которой было объявлено после повреждения подводного кабеля Estlink2 между Эстонией и Финляндией.
В правительстве отметили, что в ответ на этот инцидент премьер-министр Британии провел переговоры с эстонскими и финскими коллегами, поскольку Великобритания активировала Nordic Warden — новую усовершенствованную систему искусственного интеллекта, помогающую контролировать российский теневой флот и охранять подводную инфраструктуру.
Шпионский корабль РФ выставили из Ирландского моря
Отмечается, что российский шпионский корабль "Янтарь" был обнаружен 14 ноября восточнее Дублина и западнее британского побережья в Ирландском море.
При этом ирландские военные зафиксировали, как экипаж российского судна использовал не менее трех беспилотников для наблюдения.
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