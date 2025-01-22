Шпионский корабль РФ рыскал в водах Британии

Королевский флот Британии отслеживает русский корабль-разведчик в Ла-Манше. Для защиты морской инфраструктуры страна также предоставит самолеты новому подразделению НАТО.

Россия направила свой корабль шпионить в водах Британии

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы не будем уклоняться от решительных действий по защите этой страны, подчеркнули в Минобороны. Поделиться

По их словам, Королевский военно-морской флот отслеживает российский шпионский корабль в Ла-Манше спустя несколько недель после того, как его поймали, когда он бродил над критически важными объектами подводной инфраструктуры.

"We see you, we know what you're doing and we will not shy away from robust action to protect this country". @RoyalNavy vessels have been tracking a Russian spy ship in the English Channel just weeks after it was caught loitering over critical undersea infrastructure. pic.twitter.com/rqF4xuB4Yj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 22, 2025

Его поймали после того, как подлодка Королевского флота всплыла на поверхность вблизи российского судна "Янтарь", чтобы предупредить, что тайно следила за каждым его движением.

В ответ на предупреждение Королевского флота "Янтарь" покинул воды Британии в Средиземном море, но на этой неделе вернулся, проплыв через Ла-Манш, где его фланкировал HMS Somerset.

Учитывая возможные угрозы, правительство подчеркнуло, что Британия предоставит морские патрульные и разведывательные самолеты для усиления реагирования НАТО на повреждения подводных кораблей в Балтийском море. Поделиться

Известно, что НАТО получит P-8 Poseidon и Rivet Joint морские патрульные и наблюдения для деятельности Baltic Sentry, о которой было объявлено после повреждения подводного кабеля Estlink2 между Эстонией и Финляндией.

В правительстве отметили, что в ответ на этот инцидент премьер-министр Британии провел переговоры с эстонскими и финскими коллегами, поскольку Великобритания активировала Nordic Warden — новую усовершенствованную систему искусственного интеллекта, помогающую контролировать российский теневой флот и охранять подводную инфраструктуру.

Шпионский корабль РФ выставили из Ирландского моря

Отмечается, что российский шпионский корабль "Янтарь" был обнаружен 14 ноября восточнее Дублина и западнее британского побережья в Ирландском море.

В какой-то момент российский корабль оказался на территории исключительной экономической зоны Ирландии, всего в 5-7 км от кабелей, соединяющих Ирландию и Великобританию. Поделиться

При этом ирландские военные зафиксировали, как экипаж российского судна использовал не менее трех беспилотников для наблюдения.