Шпигунський корабель РФ нишпорив у водах Британії
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Шпигунський корабель РФ нишпорив у водах Британії

Ministry of Defence
Корабель

Королівський флот Британії відстежує російський корабель-розвідник у Ла-Манші. Для захисту морської інфраструктури країна також надасть літаки новому підрозділу НАТО.

Головні тези:

  • Королівський флот Британії відстежує російський шпигунський корабель у водах Ла-Маншу.
  • Британія та НАТО реагують на можливі загрози та надають літаки для посилення безпеки морської інфраструктури.
  • Британія активувала систему штучного інтелекту Nordic Warden для контролювання російського тіньового флоту.
  • Інцидент із шпигунським кораблем підкреслює необхідність постійного моніторингу та заходів для забезпечення безпеки в морських водах.

Росія направила свій корабель шпигувати у водах Британії

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Ми бачимо вас, ми знаємо, що ви робите, і ми не будемо ухилятися від рішучих дій для захисту цієї країни, — наголосили в Міноборони.

За їх словами, Королівський військово-морський флот відстежує російський шпигунський корабель в Ла-Манші через кілька тижнів після того, як його спіймали, коли він блукав над критично важливими об'єктами підводної інфраструктури.

Його спіймали після того, як підводний човен Королівського флоту сплив на поверхню поблизу російського судна "Янтарь", щоб попередити, що таємно стежив за кожним його рухом.

У відповідь на попередження Королівського флоту "Янтар" залишив води Британії в Середземному морі, але цього тижня повернувся, пропливши через Ла-Манш, де його фланкував HMS Somerset.

З огляду на можливі загрози в уряді наголосили, що Британія надасть морські патрульні та розвідувальні літаки для посилення реагування НАТО на пошкодження підводних кораблів у Балтійському морі.

Відомо, що НАТО отримає P-8 Poseidon і Rivet Joint морські патрульні та спостереження для діяльності Baltic Sentry, про яку було оголошено після пошкодження підводного кабелю Estlink2 між Естонією та Фінляндією.

В уряді наголосили, що у відповідь на цей інцидент прем’єр-міністр Британії провів переговори з естонськими та фінськими колегами, оскільки Великобританія активувала Nordic Warden — нову вдосконалену систему штучного інтелекту, яка допомагає контролювати російський тіньовий флот і охороняти підводну інфраструктуру.

Шпигунський корабель РФ виставили з Ірландського моря

Зазначається, що російський шпигунський корабель "Янтарь" був виявлений 14 листопада на схід від Дубліна та на захід від британського узбережжя в Ірландському морі.

У якийсь момент російський корабель опинився на території виключної економічної зони Ірландії, усього за 5-7 км від кабелів, які з’єднують Ірландію та Велику Британію.

При цьому ірландські військові зафіксували, як екіпаж російського судна використовував не менше трьох безпілотників для ведення спостереження.

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