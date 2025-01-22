Шпигунський корабель РФ нишпорив у водах Британії

Королівський флот Британії відстежує російський корабель-розвідник у Ла-Манші. Для захисту морської інфраструктури країна також надасть літаки новому підрозділу НАТО.
Головні тези:
- Королівський флот Британії відстежує російський шпигунський корабель у водах Ла-Маншу.
- Британія та НАТО реагують на можливі загрози та надають літаки для посилення безпеки морської інфраструктури.
- Британія активувала систему штучного інтелекту Nordic Warden для контролювання російського тіньового флоту.
- Інцидент із шпигунським кораблем підкреслює необхідність постійного моніторингу та заходів для забезпечення безпеки в морських водах.
Росія направила свій корабель шпигувати у водах Британії
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.
За їх словами, Королівський військово-морський флот відстежує російський шпигунський корабель в Ла-Манші через кілька тижнів після того, як його спіймали, коли він блукав над критично важливими об'єктами підводної інфраструктури.
"We see you, we know what you're doing and we will not shy away from robust action to protect this country". @RoyalNavy vessels have been tracking a Russian spy ship in the English Channel just weeks after it was caught loitering over critical undersea infrastructure. pic.twitter.com/rqF4xuB4Yj— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 22, 2025
Його спіймали після того, як підводний човен Королівського флоту сплив на поверхню поблизу російського судна "Янтарь", щоб попередити, що таємно стежив за кожним його рухом.
У відповідь на попередження Королівського флоту "Янтар" залишив води Британії в Середземному морі, але цього тижня повернувся, пропливши через Ла-Манш, де його фланкував HMS Somerset.
Відомо, що НАТО отримає P-8 Poseidon і Rivet Joint морські патрульні та спостереження для діяльності Baltic Sentry, про яку було оголошено після пошкодження підводного кабелю Estlink2 між Естонією та Фінляндією.
В уряді наголосили, що у відповідь на цей інцидент прем’єр-міністр Британії провів переговори з естонськими та фінськими колегами, оскільки Великобританія активувала Nordic Warden — нову вдосконалену систему штучного інтелекту, яка допомагає контролювати російський тіньовий флот і охороняти підводну інфраструктуру.
Шпигунський корабель РФ виставили з Ірландського моря
Зазначається, що російський шпигунський корабель "Янтарь" був виявлений 14 листопада на схід від Дубліна та на захід від британського узбережжя в Ірландському морі.
При цьому ірландські військові зафіксували, як екіпаж російського судна використовував не менше трьох безпілотників для ведення спостереження.
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