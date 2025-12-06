ВМС Швеции фиксируют активизацию российских субмарин на Балтике — какие выводы
ВМС Швеции фиксируют активизацию российских субмарин на Балтике — какие выводы

субмарина
Источник:  The Guardian

Военно-морской флот Швеции «почти еженедельно» встречает российские подлодки в Балтийском море и готовится к дальнейшему увеличению их количества в случае прекращения огня или перемирия в войне в Украине.

Главные тезисы

  • Шведский флот регулярно встречает российские подлодки в Балтийском море и готовится к возможному увеличению их числа.
  • Россия усиливает свое присутствие на Балтике путем производства подлодок класса 'Кило' и увеличения мощностей.

Россия активизировала свои субмарины на Балтике

Об этом сказал начальник оперативного управления ВМФ Швеции капитан Марко Петкович.

По его словам, Москва постоянно усиливает свое присутствие в регионе, а наблюдение российских кораблей является привычной частью жизни шведского флота. Петкович сказал, что это «очень распространенное явление», в то же время отметив, что количество наблюдений увеличилось за последние годы.

Капитан заявил, что Россия увеличивает свои мощности и производит по одной подлодке класса «Кило» в год в Санкт-Петербурге и Калининградской области. Россия проводит целенаправленную постоянную программу модернизации своих судов, рассказал он.

Как только в Украине будет прекращен огонь или наступит перемирие, можно будет оценить, и мы оцениваем, что Россия усилит свои мощности в этом регионе. Следовательно, учитывая это, шведский флот должен постоянно расти и сосредотачиваться на общей картине.

Он отметил, что теневой флот РФ, состоящий из нефтяных танкеров под гражданским флагом, также вызывает беспокойство и не исключил возможности использования таких судов для запуска беспилотников.

Теневой флот сам по себе не военная проблема, но он может повлиять на наши страны с военной точки зрения.

Он объяснил, что всевозможные вызовы, связанные с подводными условиями, в том числе меньшая видимость, соленость и температура, означают, что подводная инфраструктура была особенно уязвима в Балтийском регионе. Это особенно касалось Швеции, Норвегии, Финляндии, Эстонии и Литвы, которые полностью зависели от морских линий связи для обеспечения наших обществ.

В то же время, Петкович считает, что усиленная бдительность НАТО имеет свои результаты. Он отметил, что с момента начала операции «Балтийский страж» в январе «мы не наблюдали никаких инцидентов с кабелями в этом регионе».

Прежде всего, это демонстрирует, что Альянс работает, что он сплочен. И мы объединяемся против одной конкретной опасности. Операция "Балтийский страж" доказала.

