ВМС Швеції фіксують активізацію російських субмарин на Балтиці — які висновки

Військово-морський флот Швеції «майже щотижня» зустрічає російські підводні човни в Балтійському морі і готується до подальшого збільшення їх кількості у разі припинення вогню або перемир’я у війні в Україні.

Росія активізувала свої субмарини на Балтиці

Про це сказав начальник оперативного управління ВМФ Швеції капітан Марко Петкович.

За його словами, Москва «постійно посилює» свою присутність у регіоні, а спостереження російських кораблів є звичною частиною життя шведського флоту. Петкович сказав, що це «дуже поширене явище», водночас зазначивши, що кількість спостережень збільшилась упродовж останніх років.

Капітан заявив, що Росія збільшує свої потужності та виробляє по одному підводному човну класу «Кіло» на рік у Санкт-Петербурзі та Калінінградській області. Росія проводить «цілеспрямовану постійну програму модернізації» своїх суден, розповів він.

Як тільки в Україні буде припинено вогонь чи настане перемир’я, можна буде лише оцінити, і ми оцінюємо, що Росія посилить свої потужності в цьому регіоні. Отже, з огляду на це, шведський флот повинен постійно зростати і зосереджуватися на загальній картині. Поширити

Він зауважив, що тіньовий флот РФ, який складається із нафтових танкерів під цивільним прапором, також викликає занепокоєння, і не виключив можливості використання таких суден для запуску безпілотників.

Тіньовий флот сам по собі не є військовою проблемою, але він може вплинути на наші країни з військового погляду.

Він пояснив, що різноманітні виклики, пов’язані з підводними умовами, зокрема менша видимість, солоність і температура, означають, що підводна інфраструктура була особливо вразливою у Балтійському регіоні. Це особливо стосувалося Швеції, Норвегії, Фінляндії, Естонії та Литви, які «повністю залежали від морських ліній зв’язку для забезпечення наших суспільств».

Водночас Петкович вважає, що посилена пильність НАТО має свої результати. Він зазначив, що з моменту започаткування операції «Балтійський вартовий» у січні «ми не спостерігали жодних інцидентів із кабелями у цьому регіоні».