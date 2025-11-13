Країни Північної Європи та Балтії витратять ще 500 млн дол на зброю для України

13 листопада вісім європейських країн оголосили про виділення 500 млн дол на закупівлю військової техніки та боєприпасів для України в межах ініціативи PURL.

Нова допомога для України у межах PURL

Про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного Альянсу.

Як зазначається, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція профінансують спільний оборонний пакет, який передбачає постачання озброєнь зі Сполучених Штатів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав рішення союзників і наголосив на його значенні.

Наші північні та балтійські союзники активізують фінансування ще одного пакету критично важливого військового обладнання для України. Це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці. Марк Рютте Генеральний секретар НАТО

Рютте також підкреслив, що країни НАТО й надалі забезпечуватимуть Україну всім необхідним для захисту в умовах російської агресії.

Як нещодавно повідомили в Офісі президента, внески партнерів для покриття першочергових потреб української оборони в рамках ініціативи PURL вже досягли 2,82 млрд дол. Завдяки цим коштам вдалося сформувати п’ять пакетів американського озброєння. Поширити

Крім того, відомо, що країни НАТО у 2026 році планують надати Україні близько 60 млрд дол допомоги.

Альянс також має намір розвивати співпрацю з українською оборонною промисловістю, використовуючи її знання та досвід для спільного зміцнення оборонних можливостей.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це програма США та НАТО, яка дозволяє Україні отримувати американську зброю коштом країн-партнерів, що входять до Альянсу.