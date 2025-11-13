Країни Північної Європи та Балтії витратять ще 500 млн дол на зброю для України

13 листопада вісім європейських країн оголосили про виділення 500 млн дол на закупівлю військової техніки та боєприпасів для України в межах ініціативи PURL.
Головні тези:
- Вісім європейських країн об'єднують зусилля та виділяють 500 млн доларів на закупівлю військової техніки для України в рамках ініціативи PURL.
- НАТО наголошує на значенні фінансової підтримки України у контексті російської агресії і планує надати додаткову допомогу на суму близько 60 млрд доларів до 2026 року.
- Ініціатива PURL дозволяє Україні отримувати американську зброю коштом країн-партнерів, що входять до НАТО.
Нова допомога для України у межах PURL
Про це повідомляє пресслужба Північноатлантичного Альянсу.
Як зазначається, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція профінансують спільний оборонний пакет, який передбачає постачання озброєнь зі Сполучених Штатів.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав рішення союзників і наголосив на його значенні.
Рютте також підкреслив, що країни НАТО й надалі забезпечуватимуть Україну всім необхідним для захисту в умовах російської агресії.
Крім того, відомо, що країни НАТО у 2026 році планують надати Україні близько 60 млрд дол допомоги.
Альянс також має намір розвивати співпрацю з українською оборонною промисловістю, використовуючи її знання та досвід для спільного зміцнення оборонних можливостей.
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це програма США та НАТО, яка дозволяє Україні отримувати американську зброю коштом країн-партнерів, що входять до Альянсу.
