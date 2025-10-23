Фінляндія надасть Україні 100 млн євро у межах PURL

Уряд Фінляндії 23 жовтня ухвалив рішення виділити Україні допомогу в розмірі 100 мільйонів євро шляхом закупівлі зброї у США через механізм PURL.
Головні тези:
- Фінляндія ухвалила рішення виділити Україні 100 млн євро для закупівлі зброї через програму PURL.
- Допомога буде надана у вигляді нового боргу, а не коштом скорочення видатків в інших сферах.
- Ситуація в Україні є критичною, тому Фінляндія вважає важливим долучитись до спільного пакета допомоги з країнами Балтії та Північної Європи.
Фінляндія надасть нову допомогу Україні
Про це в коментарі Helsingin Sanomat повідомив фінський премʼєр-міністр Петтері Орпо.
Він додав, що фінансування буде надане поза бюджетом у вигляді нового боргу, а не коштом скорочення видатків в інших сферах.
Рішення буде ухвалене, навіть якщо це збільшить запозичення на цю суму. Ситуація в Україні настільки критична. Ми маємо бути залучені. Ми не можемо залишатися осторонь, коли всі країни Північної Європи та Балтії беруть участь.
Нагадаємо, в межах програми PURL, започаткованої президентом Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.
