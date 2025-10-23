Фінляндія надасть Україні 100 млн євро у межах PURL

Уряд Фінляндії 23 жовтня ухвалив рішення виділити Україні допомогу в розмірі 100 мільйонів євро шляхом закупівлі зброї у США через механізм PURL.

Фінляндія надасть нову допомогу Україні

Про це в коментарі Helsingin Sanomat повідомив фінський премʼєр-міністр Петтері Орпо.

Орпо сказав, що Фінляндія ухвалила рішення долучитись до спільного пакета допомоги в межах PURL від країн Балтії та Північної Європи, який має бути наданий Україні найближчим часом. Поширити

Він додав, що фінансування буде надане поза бюджетом у вигляді нового боргу, а не коштом скорочення видатків в інших сферах.

Рішення буде ухвалене, навіть якщо це збільшить запозичення на цю суму. Ситуація в Україні настільки критична. Ми маємо бути залучені. Ми не можемо залишатися осторонь, коли всі країни Північної Європи та Балтії беруть участь.

Нагадаємо, в межах програми PURL, започаткованої президентом Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні 2025 року, союзники НАТО купують американську зброю для України.