Финляндия предоставит Украине 100 млн евро в рамках PURL
Категория
Мир
Дата публикации

Финляндия предоставит Украине 100 млн евро в рамках PURL

Финляндия
Читати українською
Источник:  Helsingin Sanomat

Правительство Финляндии 23 октября приняло решение выделить Украине помощь в размере 100 миллионов евро путем закупки оружия у США через механизм PURL.

Главные тезисы

  • Финляндия окажет украинской стороне финансовую поддержку в размере 100 млн евро через программу PURL.
  • Помощь будет предоставлена в виде нового долга, что свидетельствует о долгосрочной поддержке со стороны Финляндии.
  • Решение о выделении средств было принято в контексте критической ситуации в Украине, о чем говорит активизация помощи со стран Балтии и Северной Европы.

Финляндия предоставит новую помощь Украине

Об этом в комментарии Helsingin Sanomat сообщил финский премьер-министр Петтери Орпо.

Орпо сказал, что Финляндия приняла решение присоединиться к совместному пакету помощи в рамках PURL от стран Балтии и Северной Европы, который должен быть предоставлен Украине в ближайшее время.

Он добавил, что финансирование будет предоставлено вне бюджета в виде нового долга, а не за счет сокращения расходов в других сферах.

Решение будет принято даже если это увеличит заимствование на эту сумму. Ситуация в Украине столь критична. Мы должны быть вовлечены. Мы не можем оставаться в стороне, когда участвуют все страны Северной Европы и Балтии.

Напомним, в рамках программы PURL, начатой президентом Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

На прошлой неделе в рамках встречи министров обороны государств Альянса стало известно о присоединении к программе подавляющего большинства членов НАТО.

