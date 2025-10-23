Финляндия предоставит Украине 100 млн евро в рамках PURL

Правительство Финляндии 23 октября приняло решение выделить Украине помощь в размере 100 миллионов евро путем закупки оружия у США через механизм PURL.

Финляндия предоставит новую помощь Украине

Об этом в комментарии Helsingin Sanomat сообщил финский премьер-министр Петтери Орпо.

Орпо сказал, что Финляндия приняла решение присоединиться к совместному пакету помощи в рамках PURL от стран Балтии и Северной Европы, который должен быть предоставлен Украине в ближайшее время. Поделиться

Он добавил, что финансирование будет предоставлено вне бюджета в виде нового долга, а не за счет сокращения расходов в других сферах.

Решение будет принято даже если это увеличит заимствование на эту сумму. Ситуация в Украине столь критична. Мы должны быть вовлечены. Мы не можем оставаться в стороне, когда участвуют все страны Северной Европы и Балтии.

Напомним, в рамках программы PURL, начатой президентом Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.