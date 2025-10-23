Финляндия предоставит Украине 100 млн евро в рамках PURL

Правительство Финляндии 23 октября приняло решение выделить Украине помощь в размере 100 миллионов евро путем закупки оружия у США через механизм PURL.
Главные тезисы
- Финляндия окажет украинской стороне финансовую поддержку в размере 100 млн евро через программу PURL.
- Помощь будет предоставлена в виде нового долга, что свидетельствует о долгосрочной поддержке со стороны Финляндии.
- Решение о выделении средств было принято в контексте критической ситуации в Украине, о чем говорит активизация помощи со стран Балтии и Северной Европы.
Финляндия предоставит новую помощь Украине
Об этом в комментарии Helsingin Sanomat сообщил финский премьер-министр Петтери Орпо.
Он добавил, что финансирование будет предоставлено вне бюджета в виде нового долга, а не за счет сокращения расходов в других сферах.
Решение будет принято даже если это увеличит заимствование на эту сумму. Ситуация в Украине столь критична. Мы должны быть вовлечены. Мы не можем оставаться в стороне, когда участвуют все страны Северной Европы и Балтии.
Напомним, в рамках программы PURL, начатой президентом Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-