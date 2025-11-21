Росія втратила свій стратегічний вплив у Балтійському морі — адмірал Вожур
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія втратила свій стратегічний вплив у Балтійському морі — адмірал Вожур

Вожур
Джерело:  RTL

Росія своїми гібридними діями в морі стверджує себе як головну загрозу на міжнародній арені, водночас під час війни в Україні вона вже втратила свій стратегічний вплив в Балтиці, а також більшість своїх морських виходів.

Головні тези:

  • Росія втратила стратегічний вплив у Балтійському морі та більшість морських виходів через гібридні дії та війну в Україні.
  • Російський флот є джерелом гібридної загрози, що призводить до дестабілізації екосистем та тестує силу НАТО.
  • 80% нафти, що фінансує військові зусилля Росії, транспортується через Балтійське море, яке тепер контролюється НАТО.

Росія вже не має стратегічного впливу у Балтиці — Вожур

Про це повідомив адмірал Ніколя Вожур, начальник штабу Військово-морських сил Франції.

Російські кораблі ми бачимо дуже регулярно. Моря й океани — це вільні простори, тож росіяни ходять усіма океанами, Щонайменше, ми бачимо один корабель на тиждень у Ла-Манші та в Північному морі.

Він додав, що напруженість з російським флотом існувала завжди, однак зараз настав «момент утвердження сили», і Росія є джерелом гібридної загрози.

Ми усвідомлюємо, що стикаємося з тим, що називають гібридними діями, які вже є реальними. Так, у Балтиці рвуться інтернет-кабелі. Дивним чином якісь кораблі тягнуть свій якір по 100 миль і рвуть їх. І нам кажуть, що це не навмисно. Усе це — дії, які дестабілізують цілі екосистеми, які нас тестують.

Водночас адмірал вважає, що Росія під час війни в Україні втратила більшість стратегічно важливих морських шляхів.

Коли ми дивимося на Росію в контексті війни в Україні, то бачимо те, що вона багато втратила на морі. До війни Росія мала чотири великі морські виходи. Вона мала Тартус у Сирії, Севастополь у Чорному морі, Балтику зі Санкт-Петербургом і Мурманськом на Крайній Півночі. Вона втратила Тартус, протоки Туреччини закриті. Вона втратила доступ до моря через Севастополь. Балтика була нейтральним «озером». Вона стала «натівським озером» після приєднання Швеції та Фінляндії.

Він також нагадав, що 80 відсотків нафти, яка фінансує майже 40 відсотків її воєнних зусиль, транспортується саме через Балтійське море, яке відтепер контролюється силами НАТО.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Росія втратить щонайменше 37 мільярдів доларів — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Скільки нових танків виробляє Росія — дані аналітиків
Скільки нових танків виробляє Росія — дані аналітиків
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Росія знову атакувала енергооб'єкти України у кількох областях — що відомо
енергосистема

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?