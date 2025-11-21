Росія втратила свій стратегічний вплив у Балтійському морі — адмірал Вожур

Росія своїми гібридними діями в морі стверджує себе як головну загрозу на міжнародній арені, водночас під час війни в Україні вона вже втратила свій стратегічний вплив в Балтиці, а також більшість своїх морських виходів.
Головні тези:
- Росія втратила стратегічний вплив у Балтійському морі та більшість морських виходів через гібридні дії та війну в Україні.
- Російський флот є джерелом гібридної загрози, що призводить до дестабілізації екосистем та тестує силу НАТО.
- 80% нафти, що фінансує військові зусилля Росії, транспортується через Балтійське море, яке тепер контролюється НАТО.
Росія вже не має стратегічного впливу у Балтиці — Вожур
Про це повідомив адмірал Ніколя Вожур, начальник штабу Військово-морських сил Франції.
Він додав, що напруженість з російським флотом існувала завжди, однак зараз настав «момент утвердження сили», і Росія є джерелом гібридної загрози.
Ми усвідомлюємо, що стикаємося з тим, що називають гібридними діями, які вже є реальними. Так, у Балтиці рвуться інтернет-кабелі. Дивним чином якісь кораблі тягнуть свій якір по 100 миль і рвуть їх. І нам кажуть, що це не навмисно. Усе це — дії, які дестабілізують цілі екосистеми, які нас тестують.
Водночас адмірал вважає, що Росія під час війни в Україні втратила більшість стратегічно важливих морських шляхів.
Він також нагадав, що 80 відсотків нафти, яка фінансує майже 40 відсотків її воєнних зусиль, транспортується саме через Балтійське море, яке відтепер контролюється силами НАТО.
