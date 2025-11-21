Росія втратила свій стратегічний вплив у Балтійському морі — адмірал Вожур

Росія своїми гібридними діями в морі стверджує себе як головну загрозу на міжнародній арені, водночас під час війни в Україні вона вже втратила свій стратегічний вплив в Балтиці, а також більшість своїх морських виходів.

Росія вже не має стратегічного впливу у Балтиці — Вожур

Про це повідомив адмірал Ніколя Вожур, начальник штабу Військово-морських сил Франції.

Російські кораблі ми бачимо дуже регулярно. Моря й океани — це вільні простори, тож росіяни ходять усіма океанами, Щонайменше, ми бачимо один корабель на тиждень у Ла-Манші та в Північному морі. Поширити

Він додав, що напруженість з російським флотом існувала завжди, однак зараз настав «момент утвердження сили», і Росія є джерелом гібридної загрози.

Ми усвідомлюємо, що стикаємося з тим, що називають гібридними діями, які вже є реальними. Так, у Балтиці рвуться інтернет-кабелі. Дивним чином якісь кораблі тягнуть свій якір по 100 миль і рвуть їх. І нам кажуть, що це не навмисно. Усе це — дії, які дестабілізують цілі екосистеми, які нас тестують.

Водночас адмірал вважає, що Росія під час війни в Україні втратила більшість стратегічно важливих морських шляхів.

Коли ми дивимося на Росію в контексті війни в Україні, то бачимо те, що вона багато втратила на морі. До війни Росія мала чотири великі морські виходи. Вона мала Тартус у Сирії, Севастополь у Чорному морі, Балтику зі Санкт-Петербургом і Мурманськом на Крайній Півночі. Вона втратила Тартус, протоки Туреччини закриті. Вона втратила доступ до моря через Севастополь. Балтика була нейтральним «озером». Вона стала «натівським озером» після приєднання Швеції та Фінляндії. Поширити

Він також нагадав, що 80 відсотків нафти, яка фінансує майже 40 відсотків її воєнних зусиль, транспортується саме через Балтійське море, яке відтепер контролюється силами НАТО.