Россия потеряла свое стратегическое влияние в Балтийском море — адмирал Вожур
Россия потеряла свое стратегическое влияние в Балтийском море — адмирал Вожур

Вожур
Read in English
Читати українською
Источник:  RTL

Россия своими гибридными действиями в море утверждает себя как главную угрозу на международной арене, во время войны в Украине она уже потеряла свое стратегическое влияние в Балтике, а также большинство своих морских выходов.

Главные тезисы

  • Россия потеряла стратегическое влияние в Балтийском море и морские выходы из-за гибридных действий и участия в войне в Украине.
  • Адмирал Вожур предупредил о гибридной угрозе со стороны российского флота, которая тестирует силу НАТО и дестабилизирует экосистемы.
  • 80% нефти, финансирующей военные усилия России, транспортируется через Балтийское море, которое теперь под контролем НАТО.

Россия уже не имеет стратегического влияния в Балтике — Вожур

Об этом сообщил адмирал Николя Вожур, начальник штаба Военно-морских сил Франции.

Российские корабли мы видим очень регулярно. Моря и океаны — это свободные просторы, поэтому россияне ходят по всем океанам. По меньшей мере, мы видим один корабль в неделю в Ла-Манше и в Северном море.

Он добавил, что напряженность с российским флотом существовала всегда, однако сейчас наступил момент утверждения силы, и Россия является источником гибридной угрозы.

Мы осознаем, что сталкиваемся с тем, что называют гибридными действиями, которые уже реальны. Да, в Балтике рвутся интернет-кабели. Удивительным образом какие-то корабли тянут свой якорь по 100 миль и рвут их. И нам говорят, что это не намеренно. Все это — действия, дестабилизирующие целые экосистемы, которые нас тестируют.

Адмирал считает, что Россия во время войны в Украине потеряла большинство стратегически важных морских путей.

Когда мы смотрим на Россию в контексте войны в Украине, то видим, что она много потеряла на море. До войны Россия имела четыре больших морских выхода. Она имела Тартус в Сирии, Севастополь в Черном море, Балтику с Санкт-Петербургом и Мурманском на Крайнем Севере. Она потеряла Тартус, проливы Турции закрыты. Она потеряла доступ к морю из-за Севастополя. Балтика была нейтральным "озером". Она стала "натовским озером" после присоединения Швеции и Финляндии.

Он также напомнил, что 80 процентов нефти, финансирующей около 40 процентов ее военных усилий, транспортируется именно через Балтийское море, которое теперь контролируется силами НАТО.

