Россия потеряла свое стратегическое влияние в Балтийском море — адмирал Вожур

Россия своими гибридными действиями в море утверждает себя как главную угрозу на международной арене, во время войны в Украине она уже потеряла свое стратегическое влияние в Балтике, а также большинство своих морских выходов.
Главные тезисы
- Россия потеряла стратегическое влияние в Балтийском море и морские выходы из-за гибридных действий и участия в войне в Украине.
- Адмирал Вожур предупредил о гибридной угрозе со стороны российского флота, которая тестирует силу НАТО и дестабилизирует экосистемы.
- 80% нефти, финансирующей военные усилия России, транспортируется через Балтийское море, которое теперь под контролем НАТО.
Россия уже не имеет стратегического влияния в Балтике — Вожур
Об этом сообщил адмирал Николя Вожур, начальник штаба Военно-морских сил Франции.
Он добавил, что напряженность с российским флотом существовала всегда, однако сейчас наступил момент утверждения силы, и Россия является источником гибридной угрозы.
Мы осознаем, что сталкиваемся с тем, что называют гибридными действиями, которые уже реальны. Да, в Балтике рвутся интернет-кабели. Удивительным образом какие-то корабли тянут свой якорь по 100 миль и рвут их. И нам говорят, что это не намеренно. Все это — действия, дестабилизирующие целые экосистемы, которые нас тестируют.
Адмирал считает, что Россия во время войны в Украине потеряла большинство стратегически важных морских путей.
Он также напомнил, что 80 процентов нефти, финансирующей около 40 процентов ее военных усилий, транспортируется именно через Балтийское море, которое теперь контролируется силами НАТО.
