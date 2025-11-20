Россия снова атаковала энергообъекты Украины в нескольких областях — что известно

Утром 20 ноября Укрнэнерго объявило о новых атаках России на энергосистему Украины. Так, Черниговская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области стали целями атак РФ.

Укрэнерго сообщила о состоянии энергосистемы Украины после ночных российских атак

Так, состояние энергосистемы Украины имеет следующие особенности:

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне.

Сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении на протяжении всех суток.

Пожалуйста, перенесите использование мощных электроприборов на период после 22:00.

Ночью враг нанес дроновые удары по энергообъектам в нескольких областях. Как следствие, есть обесточенные потребители, в частности, на Днепропетровщине.

Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только разрешила ситуация безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу.

Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак во всех регионах Украины сегодня применяются меры ограничения потребления: графики почасовых отключений, объемом от 2,5 до 4 очередей, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. 20 ноября по состоянию на 9:30, оно было на 2,6% ниже, чем в прошлый день — в среду. Причина таких изменений — больший объем применяемых мер ограничения.

Вчера 19 ноября суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 2,6% ниже максимума предыдущего дня — во вторник, 18 ноября. Причина — последствия массированной ракетно-дроновой атаки и применения мер ограничения потребления во всех регионах Украины.

Необходимость в экономном потреблении электроэнергии будет сохраняться сегодня на протяжении всех суток. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на период наименьшей нагрузки на энергосистему после 22:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений.