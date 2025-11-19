Жесткие графики ограничения электроэнергии будут действовать в Украине 20 ноября

В Украине 20 ноября продолжат работу графики отключения электроэнергии. При этом они значительно усилятся – одновременно будут выключать от 2,5 до 4 очередей бытовых потребителей.

Какими будут графики отключения света 20 ноября в Украине

Выключать свет будут во всех регионах Украины. Причиной отключений в Укрэнерго назвали последствия российских ракетных терактов 19 ноября и предыдущих против украинской энергетики.

Выключать 20 ноября будут от 2,5 до 4 очередей одновременно.

Выключения будут действовать с 00:00 до 23:59 — в течение всех суток.

Параллельно будут действовать графики ограничения мощности бытовых потребителей. Поделиться

Внимание! Время и объем ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее бережно! Поделиться

Напомним, что россияне в ночь на 19 ноября запустили по Украине 48 ракет и 470 дронов разных типов. Удар окупантов пришелся на энергетику и гражданскую инфраструктуру. Также враг бил по жилым домам, больше жертв оказалось в Тернополе -25 -, где россияне разрушили несколько многоэтажек.