Жесткие графики ограничения электроэнергии будут действовать в Украине 20 ноября

В Украине 20 ноября продолжат работу графики отключения электроэнергии. При этом они значительно усилятся – одновременно будут выключать от 2,5 до 4 очередей бытовых потребителей.
Главные тезисы
Какими будут графики отключения света 20 ноября в Украине
Выключать свет будут во всех регионах Украины. Причиной отключений в Укрэнерго назвали последствия российских ракетных терактов 19 ноября и предыдущих против украинской энергетики.
Выключать 20 ноября будут от 2,5 до 4 очередей одновременно.
Выключения будут действовать с 00:00 до 23:59 — в течение всех суток.
Напомним, что россияне в ночь на 19 ноября запустили по Украине 48 ракет и 470 дронов разных типов. Удар окупантов пришелся на энергетику и гражданскую инфраструктуру. Также враг бил по жилым домам, больше жертв оказалось в Тернополе -25 -, где россияне разрушили несколько многоэтажек.
