Россия снова атаковала энергообъекты Украины в нескольких областях — графики почасовых отключений сохраняются

Из-за российских атак в ночь на 10 ноября есть новые повреждения энергетической инфраструктуры в некоторых областях Украины. К концу суток в большинстве областей применяются ограничения потребления электричества.
Главные тезисы
- Россия снова атаковала энергообъекты Украины, повреждения инфраструктуры привели к ограничениям потребления электроэнергии.
- Ликвидация последствий атак продолжается, усилия энергетиков направлены на быстрое восстановление работоспособности оборудования.
- Использование графиков ограничения мощности и рекомендации по бережливому потреблению помогут избежать длительных обесточивания для всех потребителей.
РФ снова атаковала энергообъекты Украины: что известно
Из-за вражеских обстрелов есть очередные повреждения энергообъектов в отдельных областях. Продолжается ликвидация последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования.
Из-за последствий массированных атак в большинстве областей в течение суток 10 ноября применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей.
Отмечается, что потребление электроэнергии в Украине остается высоким.
