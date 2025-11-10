Россия снова атаковала энергообъекты Украины в нескольких областях — графики почасовых отключений сохраняются
Категория
Экономика
Дата публикации

Россия снова атаковала энергообъекты Украины в нескольких областях — графики почасовых отключений сохраняются

энергообъект
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

Из-за российских атак в ночь на 10 ноября есть новые повреждения энергетической инфраструктуры в некоторых областях Украины. К концу суток в большинстве областей применяются ограничения потребления электричества.

Главные тезисы

  • Россия снова атаковала энергообъекты Украины, повреждения инфраструктуры привели к ограничениям потребления электроэнергии.
  • Ликвидация последствий атак продолжается, усилия энергетиков направлены на быстрое восстановление работоспособности оборудования.
  • Использование графиков ограничения мощности и рекомендации по бережливому потреблению помогут избежать длительных обесточивания для всех потребителей.

РФ снова атаковала энергообъекты Украины: что известно

Из-за вражеских обстрелов есть очередные повреждения энергообъектов в отдельных областях. Продолжается ликвидация последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования.

Из-за последствий массированных атак в большинстве областей в течение суток 10 ноября применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей.

Отмечается, что потребление электроэнергии в Украине остается высоким.

Учитывая погодные условия и последствия российских атак — необходимость в экономном потреблении электроэнергии будет сохраняться на протяжении всех суток. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов, перенесите энергоемкие процессы на ночное время, когда нагрузка на энергосистему меньше. Экономное потребление электроэнергии каждым потребителем будет способствовать меньшей продолжительности времени вынужденных обесточений для всех.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Графики отключений света вводятся по всей Украине из-за массированной атаки РФ
графики
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Укрэнерго снова ввело графики отключений света — сколько будут действовать
свет
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Графики ограничения потребления электроэнергии будут действовать 8 ноября по всей Украине
свет

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?