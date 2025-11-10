Россия снова атаковала энергообъекты Украины в нескольких областях — графики почасовых отключений сохраняются

Учитывая погодные условия и последствия российских атак — необходимость в экономном потреблении электроэнергии будет сохраняться на протяжении всех суток. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов, перенесите энергоемкие процессы на ночное время, когда нагрузка на энергосистему меньше. Экономное потребление электроэнергии каждым потребителем будет способствовать меньшей продолжительности времени вынужденных обесточений для всех.