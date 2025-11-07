Графики ограничения потребления электроэнергии будут действовать 8 ноября по всей Украине
Источник:  Укрэнерго

По всей Украине 8 ноября будут вынуждены вводиться ограничения электропотребления как для населения, так и для промышленных предприятий. Это связано с необходимостью стабилизации энергосистемы после массированных российских атак.

Главные тезисы

  • 8 ноября по всей Украине будут действовать ограничения электропотребления из-за необходимости стабилизации энергосистемы после российских атак.
  • Графики почасовых отключений для населения будут активны с 08:00 до 21:00, для промышленных потребителей - с 07:00 до 22:00.
  • Важно следить за актуальной информацией на официальных страницах облэнерго, так как время и объем применения ограничений могут меняться.

Укрэнерго анонсировало жесткие графики по поставкам света

Графики почасовых отключений для населения будут применяться с 08:00 до 21:00.

Объем отключений будет охватывать от 1 до 2 очередей.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать в более длительный период — с 07:00 до 22:00.

Укрэнерго отмечает, что время и объем применения ограничений могут измениться. Потребителей просят следить за актуальной информацией на официальных страницах местных облэнерго.

Даже когда электроэнергия появляется по графику, граждане призывают потреблять ее максимально бережно, чтобы помочь энергосистеме.

