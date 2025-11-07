Графики ограничения потребления электроэнергии будут действовать 8 ноября по всей Украине

По всей Украине 8 ноября будут вынуждены вводиться ограничения электропотребления как для населения, так и для промышленных предприятий. Это связано с необходимостью стабилизации энергосистемы после массированных российских атак.

Укрэнерго анонсировало жесткие графики по поставкам света

Графики почасовых отключений для населения будут применяться с 08:00 до 21:00.

Объем отключений будет охватывать от 1 до 2 очередей.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать в более длительный период — с 07:00 до 22:00.

Укрэнерго отмечает, что время и объем применения ограничений могут измениться. Потребителей просят следить за актуальной информацией на официальных страницах местных облэнерго.