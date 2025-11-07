Графіки обмеження споживання електроенергії діятимуть 8 листопада по всій Україні

По всій Україні 8 листопада вимушено запроваджуватимуться обмеження електроспоживання як для населення, так і для промислових підприємств. Це пов'язано з необхідністю стабілізації енергосистеми після масованих російських атак.

Укренерго анонсувало жорсткі графіки щодо постачання світла

Графіки погодинних відключень для населення застосовуватимуться з 08:00 до 21:00.

Обсяг відключень охоплюватиме від 1 до 2 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть у довший період – з 07:00 до 22:00.

Укренерго наголошує, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Споживачів просять стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках місцевих обленерго.