Графіки обмеження споживання електроенергії діятимуть 8 листопада по всій Україні
Категорія
Економіка
Дата публікації

графіки
Джерело:  Укренерго

По всій Україні 8 листопада вимушено запроваджуватимуться обмеження електроспоживання як для населення, так і для промислових підприємств. Це пов'язано з необхідністю стабілізації енергосистеми після масованих російських атак.

Головні тези:

  • 8 листопада в Україні введено обмеження електроспоживання для стабілізації енергосистеми.
  • Графіки погодинних відключень для населення діятимуть з 08:00 до 21:00, а для промислових споживачів - з 07:00 до 22:00.
  • Укренерго попереджає, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися, тому важливо слідкувати за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго.

Укренерго анонсувало жорсткі графіки щодо постачання світла

Графіки погодинних відключень для населення застосовуватимуться з 08:00 до 21:00.

Обсяг відключень охоплюватиме від 1 до 2 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть у довший період – з 07:00 до 22:00.

Укренерго наголошує, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Споживачів просять стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Навіть коли електроенергія з’являється за графіком, громадян закликають споживати її максимально ощадливо, щоб допомогти енергосистемі.

