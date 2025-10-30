Графіки відключень світла вводяться по всій Україні через масовану атаку РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Графіки відключень світла вводяться по всій Україні через масовану атаку РФ

відключення світла
Джерело:  Укренерго

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії на енергетичну інфраструктуру у ніч проти 30 жовтня у більшості регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Також по всій країні запроваджені графіки обмежень споживання світла.

Головні тези:

  • Масована ракетно-дронова атака Росії призвела до аварійних відключень електроенергії в Україні.
  • Окупанти вдало атакували об'єкти енергетичної, залізничної та житлової інфраструктури на різних територіях.
  • У разі стабілізації ситуації в енергосистемі, планують скасувати аварійні відключення електроенергії.

Україна вводить графіки обмежень використання електроенергії: що відомо

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

За інформацією ДТЕК, екстрені відключення запроваджуються у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Через масований обстріл за командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.

Наразі у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання.

Час і обсяг обмежень будуть такими:

  • з 08:00 до 19:00 — обсягом від 1 черги до 2 черг

Графіки обмеження потужності:

  • з 08:00 до 19:00 — для промислових споживачів

Графік відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго.

Відомо, що сьогодні під російською атакою були об'єкти енергетичної, залізничної, житлової інфраструктури.

Окупанти били по Добротвірській ТЕС (Львівська область), Бурштинській та Калуській ТЕС (Івано-Франківська область), Ладижинській ТЕС (Вінницька область).

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні запроваджено графіки аварійних відключень світла — де саме
ДТЕК
графіки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії
Міністерство енергетики України
Аварійні відключення електроенергії в Україні - що відомо
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Графіки погодинних відключень електроенергії запровадили у низці областей України
відключення

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?