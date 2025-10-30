Графіки відключень світла вводяться по всій Україні через масовану атаку РФ

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії на енергетичну інфраструктуру у ніч проти 30 жовтня у більшості регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Також по всій країні запроваджені графіки обмежень споживання світла.
Головні тези:
- Масована ракетно-дронова атака Росії призвела до аварійних відключень електроенергії в Україні.
- Окупанти вдало атакували об'єкти енергетичної, залізничної та житлової інфраструктури на різних територіях.
- У разі стабілізації ситуації в енергосистемі, планують скасувати аварійні відключення електроенергії.
Україна вводить графіки обмежень використання електроенергії: що відомо
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
За інформацією ДТЕК, екстрені відключення запроваджуються у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Наразі у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання.
Час і обсяг обмежень будуть такими:
з 08:00 до 19:00 — обсягом від 1 черги до 2 черг
Графіки обмеження потужності:
з 08:00 до 19:00 — для промислових споживачів
Графік відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго.
Відомо, що сьогодні під російською атакою були об'єкти енергетичної, залізничної, житлової інфраструктури.
Окупанти били по Добротвірській ТЕС (Львівська область), Бурштинській та Калуській ТЕС (Івано-Франківська область), Ладижинській ТЕС (Вінницька область).
