Графіки відключень світла вводяться по всій Україні через масовану атаку РФ

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії на енергетичну інфраструктуру у ніч проти 30 жовтня у більшості регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Також по всій країні запроваджені графіки обмежень споживання світла.

Україна вводить графіки обмежень використання електроенергії: що відомо

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

За інформацією ДТЕК, екстрені відключення запроваджуються у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Через масований обстріл за командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.

Наразі у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання.

Час і обсяг обмежень будуть такими:

з 08:00 до 19:00 — обсягом від 1 черги до 2 черг

Графіки обмеження потужності:

з 08:00 до 19:00 — для промислових споживачів

Графік відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго.

Відомо, що сьогодні під російською атакою були об'єкти енергетичної, залізничної, житлової інфраструктури.