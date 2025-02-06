В Україні запроваджено графіки аварійних відключень світла — де саме
Категорія
Економіка
Дата публікації

В Україні запроваджено графіки аварійних відключень світла — де саме

ДТЕК
графіки

У низці областей України вранці 6 лютого було введено графіки аварійного відключення електроенергій. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію.

Головні тези:

  • У низці областей України вранці 6 лютого було введено графіки аварійного відключення електроенергії.
  • НЕК Укренерго та місцеві обленерго попереджають про можливість тривалого періоду без світла через аварійні відключення.
  • Звертається увага споживачів на відповідальне використання електроенергії для зменшення тиску на електромережі.

У 5 областях України аварійно відключили електроенергію

Так, з відключенням світла стикнулася Полтавщина.

Як зазначили у "Полтаваобленерго", в області застосовано ГАВ.

Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 6 лютого о 09:16 отримана команда на ведення 1-ї черги ГАВ.

За даними "Сумиобленерго", на території області були введені графіки аварійних відключень.

За вказівкою НЕК "Укренерго", сьогодні з 09:11 ГАВ у Сумській області діють для 1 черги, — сказано у повідомленні.

Там зауважили, що черга за графіками аварійних відключень не збігається з чергою при погодинних.

Про аварійні відключення повідомили у "Кіровоградобленерго". У регіоні з 09:17 починають діяти аварійні графіки відключення електроенергії.

Там також попередили, що через одночасне введення графіків відключення електроенергії та аварійного відключення час без світла може бути тривалішим.

Як зазаначили в ДТЕК, за командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення.

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