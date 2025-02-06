В Україні запроваджено графіки аварійних відключень світла — де саме

У низці областей України вранці 6 лютого було введено графіки аварійного відключення електроенергій. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію.
Головні тези:
- У низці областей України вранці 6 лютого було введено графіки аварійного відключення електроенергії.
- НЕК Укренерго та місцеві обленерго попереджають про можливість тривалого періоду без світла через аварійні відключення.
- Звертається увага споживачів на відповідальне використання електроенергії для зменшення тиску на електромережі.
У 5 областях України аварійно відключили електроенергію
Так, з відключенням світла стикнулася Полтавщина.
Як зазначили у "Полтаваобленерго", в області застосовано ГАВ.
Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 6 лютого о 09:16 отримана команда на ведення 1-ї черги ГАВ.
За даними "Сумиобленерго", на території області були введені графіки аварійних відключень.
Там зауважили, що черга за графіками аварійних відключень не збігається з чергою при погодинних.
Про аварійні відключення повідомили у "Кіровоградобленерго". У регіоні з 09:17 починають діяти аварійні графіки відключення електроенергії.
Там також попередили, що через одночасне введення графіків відключення електроенергії та аварійного відключення час без світла може бути тривалішим.
Як зазаначили в ДТЕК, за командою "Укренерго" у Дніпропетровські та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення.
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