У низці областей України введено екстрені відключення світла
Категорія
Україна
Дата публікації

У низці областей України введено екстрені відключення світла

Енергосистема України
Джерело:  online.ua

За вказівкою НЕК “Укренерго” екстренні відключення світла було запроваджено у Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях. 

Головні тези:

  • Екстренні відключення світла введено у Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях за вказівкою НЕК “Укренерго”.
  • Звертаємо вашу увагу на необхідність економії електроенергії та допомоги у стабілізації енергосистеми.
  • Нагадуємо, що Україна готується до можливих атак Російської Федерації, тому важливо бути пильними та приймати необхідні заходи для захисту країни.

Що відомо про запровадження екстренних відключень світла в українських регіонах

За даними ДТЕК, графіки відключення світла не діють у Дніпропетровській області.

Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему. Дякуємо за ваше розуміння! — додали у компанії.

У трьох українських областях запроваджено екстренні відключення світла
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У той же час, за наказом “Укренерго” екстренні відключення світла було введено у Сумській області.

З 15:00 до 18:00 застосовують графіки аварійних відключень: знеструмлені 1 та 2 черги.

Екстренні відключення світла також протягом 28 грудня діятимуть у Полтавській області.

Увага! Отримана команда від НЕК "Укренерго" про те, що ГПВ на сьогодні скасовано та отримано розпорядження на введення ГАВ з 15:00 до 18:00 в об'ємі 2 черг, — повідомили у "Полтаваобленерго".

Що відомо про підготовку злочинної армії РФ до масштабних атак по Україні взимку

Як зазначає керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, країна-агресорка з літа цього року накопичувала запаси ракет для масованих атак по Україні протягом зимового періоду.

Ворог з літа створював запас ракет для обстрілів України протягом всієї зими. Тому ресурс для обстрілів у ворога готовий, немає жодного сенсу гадати в експертному середовищі і в медіа над датами, коли буде черговий, — пояснює Коваленко.

Керівник ЦПД наголосив, що важливо не ігнорувати повітряні тривоги. Коваленко додав, що Україна має ресурс для відбиття ворожих атак.

Також потрібно знищувати тилові склади, аеродроми стратегічної авіації, ВПК ворога, — додав Коваленко.

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