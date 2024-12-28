За вказівкою НЕК “Укренерго” екстренні відключення світла було запроваджено у Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях.
Головні тези:
- Екстренні відключення світла введено у Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях за вказівкою НЕК “Укренерго”.
- Звертаємо вашу увагу на необхідність економії електроенергії та допомоги у стабілізації енергосистеми.
- Нагадуємо, що Україна готується до можливих атак Російської Федерації, тому важливо бути пильними та приймати необхідні заходи для захисту країни.
Що відомо про запровадження екстренних відключень світла в українських регіонах
За даними ДТЕК, графіки відключення світла не діють у Дніпропетровській області.
У той же час, за наказом “Укренерго” екстренні відключення світла було введено у Сумській області.
З 15:00 до 18:00 застосовують графіки аварійних відключень: знеструмлені 1 та 2 черги.
Екстренні відключення світла також протягом 28 грудня діятимуть у Полтавській області.
Що відомо про підготовку злочинної армії РФ до масштабних атак по Україні взимку
Як зазначає керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, країна-агресорка з літа цього року накопичувала запаси ракет для масованих атак по Україні протягом зимового періоду.
Керівник ЦПД наголосив, що важливо не ігнорувати повітряні тривоги. Коваленко додав, що Україна має ресурс для відбиття ворожих атак.
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