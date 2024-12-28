За вказівкою НЕК “Укренерго” екстренні відключення світла було запроваджено у Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях.

Що відомо про запровадження екстренних відключень світла в українських регіонах

За даними ДТЕК, графіки відключення світла не діють у Дніпропетровській області.

Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему. Дякуємо за ваше розуміння! — додали у компанії. Поширити

Енергосистема України

У той же час, за наказом “Укренерго” екстренні відключення світла було введено у Сумській області.

З 15:00 до 18:00 застосовують графіки аварійних відключень: знеструмлені 1 та 2 черги.

Екстренні відключення світла також протягом 28 грудня діятимуть у Полтавській області.

Увага! Отримана команда від НЕК "Укренерго" про те, що ГПВ на сьогодні скасовано та отримано розпорядження на введення ГАВ з 15:00 до 18:00 в об'ємі 2 черг, — повідомили у "Полтаваобленерго". Поширити

Що відомо про підготовку злочинної армії РФ до масштабних атак по Україні взимку

Як зазначає керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, країна-агресорка з літа цього року накопичувала запаси ракет для масованих атак по Україні протягом зимового періоду.

Ворог з літа створював запас ракет для обстрілів України протягом всієї зими. Тому ресурс для обстрілів у ворога готовий, немає жодного сенсу гадати в експертному середовищі і в медіа над датами, коли буде черговий, — пояснює Коваленко. Поширити

Керівник ЦПД наголосив, що важливо не ігнорувати повітряні тривоги. Коваленко додав, що Україна має ресурс для відбиття ворожих атак.