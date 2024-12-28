В ряде областей Украины введены экстренные отключения света
Категория
Украина
Дата публикации

В ряде областей Украины введены экстренные отключения света

Энергосистема Украины
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Источник:  online.ua

По указанию НЭК "Укрэнерго" экстренные отключения света были введены в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Главные тезисы

  • Экстренные отключения света в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины вызваны необходимостью экономии электроэнергии для стабилизации энергосистемы в условиях подготовки к возможным атакам России.
  • Эксперты отмечают, что Россия готовится к массированным атакам по Украине зимой, накапливая запасы ракет, что требует бдительности и подготовки к обороне.
  • Украина обладает ресурсом для отражения вражеских атак, однако необходимы меры по уничтожению тыловых складов и аэродромов вражеской стратегической авиации для обеспечения безопасности.

Что известно о введении экстренных отключений света в украинских регионах

По данным ДТЭК, графики отключения света не действуют в Днепропетровской области.

Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему. Спасибо за ваше понимание! — добавили в компании.

В трех украинских областях введены экстренные отключения света
Энергосистема Украины

В то же время, по приказу "Укрэнерго" экстренные отключения света были введены в Сумской области.

С 15:00 до 18:00 применяют графики аварийных отключений: обесточены 1 и 2 очереди.

Экстренные отключения света также 28 декабря будут действовать в Полтавской области.

Внимание! Получена команда от НЭК "Укрэнерго" о том, что ГПО на сегодняшний день отменено и получено распоряжение на введение ГАО с 15:00 до 18:00 в объеме 2 очередей, — сообщили в "Полтаваоблэнерго".

Что известно о подготовке преступной армии РФ к масштабным атакам по Украине зимой

Как отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, страна-агрессорка с лета этого года накапливала запасы ракет для массированных атак по Украине в течение зимнего периода.

Враг с лета создавал запас ракет для обстрелов Украины на протяжении всей зимы. Поэтому ресурс для обстрелов у врага готов, нет ни малейшего смысла гадать в экспертной среде и в медиа над датами, когда будет очередной, — объясняет Коваленко.

Руководитель ЦПИ подчеркнул, что важно не игнорировать воздушные тревоги. Коваленко добавил, что у Украины есть ресурс для отражения вражеских атак.

Также нужно уничтожать тыловые склады, аэродромы стратегической авиации, ВПК врага, добавил Коваленко.

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