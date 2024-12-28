По указанию НЭК "Укрэнерго" экстренные отключения света были введены в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Что известно о введении экстренных отключений света в украинских регионах

По данным ДТЭК, графики отключения света не действуют в Днепропетровской области.

Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему. Спасибо за ваше понимание! — добавили в компании. Поделиться

Энергосистема Украины

В то же время, по приказу "Укрэнерго" экстренные отключения света были введены в Сумской области.

С 15:00 до 18:00 применяют графики аварийных отключений: обесточены 1 и 2 очереди.

Экстренные отключения света также 28 декабря будут действовать в Полтавской области.

Внимание! Получена команда от НЭК "Укрэнерго" о том, что ГПО на сегодняшний день отменено и получено распоряжение на введение ГАО с 15:00 до 18:00 в объеме 2 очередей, — сообщили в "Полтаваоблэнерго". Поделиться

Что известно о подготовке преступной армии РФ к масштабным атакам по Украине зимой

Как отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, страна-агрессорка с лета этого года накапливала запасы ракет для массированных атак по Украине в течение зимнего периода.

Враг с лета создавал запас ракет для обстрелов Украины на протяжении всей зимы. Поэтому ресурс для обстрелов у врага готов, нет ни малейшего смысла гадать в экспертной среде и в медиа над датами, когда будет очередной, — объясняет Коваленко. Поделиться

Руководитель ЦПИ подчеркнул, что важно не игнорировать воздушные тревоги. Коваленко добавил, что у Украины есть ресурс для отражения вражеских атак.