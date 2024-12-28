По указанию НЭК "Укрэнерго" экстренные отключения света были введены в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.
Главные тезисы
- Экстренные отключения света в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины вызваны необходимостью экономии электроэнергии для стабилизации энергосистемы в условиях подготовки к возможным атакам России.
- Эксперты отмечают, что Россия готовится к массированным атакам по Украине зимой, накапливая запасы ракет, что требует бдительности и подготовки к обороне.
- Украина обладает ресурсом для отражения вражеских атак, однако необходимы меры по уничтожению тыловых складов и аэродромов вражеской стратегической авиации для обеспечения безопасности.
Что известно о введении экстренных отключений света в украинских регионах
По данным ДТЭК, графики отключения света не действуют в Днепропетровской области.
В то же время, по приказу "Укрэнерго" экстренные отключения света были введены в Сумской области.
С 15:00 до 18:00 применяют графики аварийных отключений: обесточены 1 и 2 очереди.
Экстренные отключения света также 28 декабря будут действовать в Полтавской области.
Что известно о подготовке преступной армии РФ к масштабным атакам по Украине зимой
Как отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, страна-агрессорка с лета этого года накапливала запасы ракет для массированных атак по Украине в течение зимнего периода.
Руководитель ЦПИ подчеркнул, что важно не игнорировать воздушные тревоги. Коваленко добавил, что у Украины есть ресурс для отражения вражеских атак.
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