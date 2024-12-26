Как будут действовать графики отключения света 27 декабря — объяснение Укрэнерго
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Экономика
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Как будут действовать графики отключения света 27 декабря — объяснение Укрэнерго

Энергосистема
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Источник:  Укрэнерго

Почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей 27 декабря запланированы с 08:00 до 17:00, будут применены полочереди.

Главные тезисы

  • Планируемые отключения электроэнергии для бытовых потребителей и бизнеса 27 декабря с 08:00 до 17:00, объяснение Укрэнерго.
  • Ограничения электроэнергии связаны с ракетно-дроновой атакой российских войск 25 декабря на украинскую энергосистему.
  • Графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности будут действовать с 08:00 до 17:00.
  • Украина стала свидетелем 13-й атаки РФ на энергосистему, включая массированные атаки на энергетические предприятия.
  • Энергетики работают над быстрым восстановлением поврежденного оборудования после атак и устранения последствий.

Графики отключения света на 27 декабря: что известно

Для бизнеса и промышленности с 08:00 до 17:00 будут действовать графики ограничения мощности.

В Укрэнерго напомнили, что ограничить потребление электроэнергии вынуждены из-за массированной ракетно-дроновой атаки, которую российские войска совершили 25 декабря.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Отмечается, что время и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальная информация о графиках отключений в конкретном регионе будет доступна на сайте или официальных страницах облэнерго в социальных сетях.

13-я атака РФ на энергосистему Украины

Российские войска утром 25 декабря атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно поврежденное оборудование ТЭС.

Сегодня РФ совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК.

В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению последствий и возобновлению работы оборудования.

В ДТЭК отметили, что в этом году это уже 13-я массированная атака на украинскую энергетику и 10-я массированная атака на энергетические предприятия компании.

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