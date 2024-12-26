Як діятимуть графіки відключення світла 27 грудня — пояснення Укренерго

Погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів 27 грудня заплановані з 08:00 до 17:00, будуть застосовані пів черги.
Головні тези:
- Плановані відключення електроенергії 27 грудня з 08:00 до 17:00 для побутових споживачів будуть застосовані частково.
- Для бізнесу та промисловості в цей день діятимуть графіки обмеження потужності з 08:00 до 17:00.
- Укренерго пояснює, що обмеження електроенергії пов'язані з ракетно-дроновою атакою від російських військ 25 грудня.
- Актуальна інформація про графіки відключень у регіоні буде доступна на сайтах обленерго та в соціальних мережах.
- Україна вже стала свідком 13-тої атаки РФ на енергосистему, зокрема 10-та масована атака на енергетичні підприємства ДТЕК.
Графіки відключення світла на 27 грудня: що відомо
Для бізнесу та промисловості із 08:00 до 17:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
В Укренерго нагадали, що обмежити споживання електроенергії вимушені через масовану ракетно-дронову атаку, яку російські війська скоїли 25 грудня.
Наголошується, що час застосування й обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальна інформація про графіки відключень у конкретному регіоні будуть доступні на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соціальних мережах.
13-та атака РФ на енергосистему України
Російські війська вранці 25 грудня атакували теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджене обладнання ТЕС.
Сьогодні РФ здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК.
Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджене обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання.
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