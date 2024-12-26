В двух областях Украины ввели аварийные отключения света
Категория
Украина
Дата публикации

В двух областях Украины ввели аварийные отключения света

Энергосистема Украины
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Источник:  online.ua

НЭК "Укрэнерго" 26 декабря ввело аварийные отключения света в Полтавской и Кировоградской областях на фоне последствий повреждения энергообъектов после последних атак преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • НЭК “Укрэнерго” ввело аварийные отключения света в Полтавской и Кировоградской областях из-за атак преступной армии РФ.
  • Эксперты предупреждают о возможности продолжения отключений в течение недели при теплой погоде.
  • Необходимость экономного потребления электроэнергии в Украине из-за дефицита мощности.
  • Процесс восстановления энергосистемы включает в себя построение новой защиты и ремонт поврежденного оборудования.

Что известно об экстренных отключениях света в Полтавской и Кировоградской областях

По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 26 декабря в 06:37 получена команда на ведение 2 очередей графиков аварийных отключений, — отмечают представители "Полтаваоблэнерго".

Кроме того, с 06.48 введен в действие график аварийных отключений в Кировоградской области.

В случае одновременного введения в действие графика аварийных отключений и графика почасовых отключений время отключения по вашему графику может быть увеличено, — подчеркнули в "Кировоградоблэнерго".

Между тем в Укрэнерго подтвердили плановые отключения света по всей Украине.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после тринадцати массированных атак россиян с начала этого года, в нем сохраняется значительный дефицит мощности. Поэтому необходимость экономного потребления электроэнергии пока сохраняется. С 8.00 до 21.00 сегодня вынужденно применяются графики почасовых отключений бытовых потребителей. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование, отмечают в Укрэнерго.

Как долго могут продолжаться отключения света в Украине

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко в комментарии "Утро.LIVE"., отключения света в Украине в результате последних атак преступной армии РФ по энергообъектам могут продолжаться около недели.

Не будет блекаута. Мы знаем, что делать, как работать. Постоянно идет работа над укреплением энергосистемы, построением новой защиты и восстановлением того, что повреждено. И в этом соревновании "они разрушают — мы восстанавливаем" мы сейчас впереди. Но, тем не менее, я думаю, что отключения с нами будут в течение минимум 5-7 дней, — отметил Харченко.

Эксперт подчеркнул, что эта продолжительность отключений света будет сохраняться при теплой погоде в Украине.

Если начнутся морозы, к сожалению, при любых сценариях будут ограничения, а при том техническом составе, который сейчас есть в энергосистеме, эти ограничения усилятся. То есть, если станет -5, -7, -10, то будет не полторы очереди, а три очереди. И к этому тоже нужно быть готовым, это вполне возможный сценарий, — предупреждает Харченко.

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