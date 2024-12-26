НЭК "Укрэнерго" 26 декабря ввело аварийные отключения света в Полтавской и Кировоградской областях на фоне последствий повреждения энергообъектов после последних атак преступной армии РФ.
Главные тезисы
- НЭК “Укрэнерго” ввело аварийные отключения света в Полтавской и Кировоградской областях из-за атак преступной армии РФ.
- Эксперты предупреждают о возможности продолжения отключений в течение недели при теплой погоде.
- Необходимость экономного потребления электроэнергии в Украине из-за дефицита мощности.
- Процесс восстановления энергосистемы включает в себя построение новой защиты и ремонт поврежденного оборудования.
Что известно об экстренных отключениях света в Полтавской и Кировоградской областях
Кроме того, с 06.48 введен в действие график аварийных отключений в Кировоградской области.
Между тем в Укрэнерго подтвердили плановые отключения света по всей Украине.
Как долго могут продолжаться отключения света в Украине
По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко в комментарии "Утро.LIVE"., отключения света в Украине в результате последних атак преступной армии РФ по энергообъектам могут продолжаться около недели.
Эксперт подчеркнул, что эта продолжительность отключений света будет сохраняться при теплой погоде в Украине.
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