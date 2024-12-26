У двох областях України запровадили аварійні відключення світла
Категорія
Україна
Дата публікації

У двох областях України запровадили аварійні відключення світла

Енергосистема України
Джерело:  online.ua

НЕК “Укренерго” 26 грудня ввело аварійні відключення світла у Полтавській та Кіровоградській областях на тлі наслідків пошкодження енергооб'єктів після останніх атак злочинної армії РФ. 

Головні тези:

  • НЕК “Укренерго” запровадив аварійні відключення світла в Полтавській та Кіровоградській областях через пошкодження енергооб'єктів в результаті атак злочинної армії РФ.
  • Експерти попереджають, що аварійні відключення можуть тривати протягом тижня за умови теплої погоди.
  • Зберігання дефіциту потужності приводить до необхідності ощадливого споживання електроенергії в Україні.
  • Процес відновлення енергосистеми включає побудову нового захисту та ремонт пошкодженого обладнання. Енергетики працюють на повне відновлення.

Що відомо про екстренні відключення світла у Полтавській та Кіровоградській областях

За розпорядженням НЕК "Укренерго", 26 грудня о 06:37 отримано команду на ведення 2 черг графіків аварійних відключень, — зазначають представники "Полтаваобленерго".

Крім того, з 06:48 введено в дію графік аварійних відключень у Кіровоградській області.

У разі одночасного введення в дію графіка аварійних відключень і графіка погодинних відключень час відключення за вашим графіком може бути збільшено, — підкреслили в "Кіровоградобленерго".

Між тим в “Укренерго” підтвердили планові відключення світла по всій Україні.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після тринадцяти масованих атак росіян від початку цього року, у ній зберігається значний дефіцит потужності. А тому необхідність ощадливого споживання електроенергії наразі зберігається. З 8:00 до 21:00 сьогодні вимушено застосовуються графіки погодинних відключень побутових споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене та замінити знищене ворогом обладнання, — зазначають в “Укренерго”.

Як довго можуть тривати відключення світла в Україні

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка у коментарі "Ранок.LIVE"., відключення світла в Україні внаслідок останніх атак злочинної армії РФ по енергооб’єктах можуть тривати близько тижня.

Не буде блекауту. Ми знаємо, що робити, як працювати. Постійно іде робота над зміцненням енергосистеми, побудовою нового захисту і відновленням того, що пошкоджено. І в цьому змаганні "вони руйнують — ми відбудовуємо" ми зараз попереду. Але, тим не менш, я думаю, що відключення з нами будуть протягом щонайменше 5-7 днів, — зазначив Харченко.

Експерт підкреслив, що ця тривалість відключень світла зберігатиметься за умов теплої погоди в Україні.

Якщо почнуться морози, на жаль, за будь-яких сценаріїв будуть обмеження, а за того технічного складу, що маємо зараз в енергосистемі, ці обмеження посиляться. Тобто якщо стане -5, -7, -10, то буде не півтори черги, а три черги. І до цього теж треба бути готовими, це цілком можливий сценарій, — попереджає Харченко.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Якими будуть графіки відключення світла 15 грудня — відповідь Укренерго
Енергосистема
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як та коли діятимуть нові графіки відключення світла в Україні — пояснення енергетиків
ДТЕК
Як та коли діятимуть нові графіки відключення світла в Україні — пояснення енергетиків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Енергетики ввели екстрені відключення світла в Україні — яка причина
ДТЕК
Енергетики ввели екстрені відключення світла в Україні — яка причина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?