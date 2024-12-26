У двох областях України запровадили аварійні відключення світла

НЕК “Укренерго” 26 грудня ввело аварійні відключення світла у Полтавській та Кіровоградській областях на тлі наслідків пошкодження енергооб'єктів після останніх атак злочинної армії РФ.

Що відомо про екстренні відключення світла у Полтавській та Кіровоградській областях

За розпорядженням НЕК "Укренерго", 26 грудня о 06:37 отримано команду на ведення 2 черг графіків аварійних відключень, — зазначають представники "Полтаваобленерго". Поширити

Крім того, з 06:48 введено в дію графік аварійних відключень у Кіровоградській області.

У разі одночасного введення в дію графіка аварійних відключень і графіка погодинних відключень час відключення за вашим графіком може бути збільшено, — підкреслили в "Кіровоградобленерго". Поширити

Між тим в “Укренерго” підтвердили планові відключення світла по всій Україні.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після тринадцяти масованих атак росіян від початку цього року, у ній зберігається значний дефіцит потужності. А тому необхідність ощадливого споживання електроенергії наразі зберігається. З 8:00 до 21:00 сьогодні вимушено застосовуються графіки погодинних відключень побутових споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене та замінити знищене ворогом обладнання, — зазначають в “Укренерго”. Поширити

Як довго можуть тривати відключення світла в Україні

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка у коментарі "Ранок.LIVE"., відключення світла в Україні внаслідок останніх атак злочинної армії РФ по енергооб’єктах можуть тривати близько тижня.

Не буде блекауту. Ми знаємо, що робити, як працювати. Постійно іде робота над зміцненням енергосистеми, побудовою нового захисту і відновленням того, що пошкоджено. І в цьому змаганні "вони руйнують — ми відбудовуємо" ми зараз попереду. Але, тим не менш, я думаю, що відключення з нами будуть протягом щонайменше 5-7 днів, — зазначив Харченко. Поширити

Експерт підкреслив, що ця тривалість відключень світла зберігатиметься за умов теплої погоди в Україні.