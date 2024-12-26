У двох областях України запровадили аварійні відключення світла

НЕК “Укренерго” 26 грудня ввело аварійні відключення світла у Полтавській та Кіровоградській областях на тлі наслідків пошкодження енергооб'єктів після останніх атак злочинної армії РФ.
Головні тези:
- НЕК “Укренерго” запровадив аварійні відключення світла в Полтавській та Кіровоградській областях через пошкодження енергооб'єктів в результаті атак злочинної армії РФ.
- Експерти попереджають, що аварійні відключення можуть тривати протягом тижня за умови теплої погоди.
- Зберігання дефіциту потужності приводить до необхідності ощадливого споживання електроенергії в Україні.
- Процес відновлення енергосистеми включає побудову нового захисту та ремонт пошкодженого обладнання. Енергетики працюють на повне відновлення.
Що відомо про екстренні відключення світла у Полтавській та Кіровоградській областях
Крім того, з 06:48 введено в дію графік аварійних відключень у Кіровоградській області.
Між тим в “Укренерго” підтвердили планові відключення світла по всій Україні.
Як довго можуть тривати відключення світла в Україні
За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка у коментарі "Ранок.LIVE"., відключення світла в Україні внаслідок останніх атак злочинної армії РФ по енергооб’єктах можуть тривати близько тижня.
Експерт підкреслив, що ця тривалість відключень світла зберігатиметься за умов теплої погоди в Україні.
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