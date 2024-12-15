Як та коли діятимуть нові графіки відключення світла в Україні — пояснення енергетиків

Нові графіки відключення електроенергії в Україні дозволять значно збільшити час зі світлом для споживачів. Це стало можливим завдяки уніфікації графіків та гнучкішому підходу до управління енергосистемою.

Завдяки новим графікам час зі світлом збільшиться

Як повідомили в ДТЕК, графіки тепер виглядатимуть і працюватимуть однаково в усіх містах України. Це забезпечить рівномірний розподіл навантаження.

Тепер між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електрикою.

По всій країні кожну групу поділили на підгрупи. Тепер, коли всю групу вимикати не потрібно, обленерго може вимкнути лише пів групи і більш точно розподілити навантаження на енергосистему, — пояснюють в компанії. Поширити

Це дозволяє збільшити кількість споживачів, які одночасно отримують електроенергію.

Керівник компанії YASNO Сергій Коваленко акцентував, що цей підхід закріплений офіційно

Основним часовим проміжком, яким користуватимуться оператори системи розподілу, буде 30 хвилин. Бо саме стільки часу тепер відводиться на те, щоб будинок увімкнули після знеструмлення, — пояснив Коваленко. Поширити

Також він наголосив, що нова система дає більше годин зі світлом. Сукупно такий підхід дає 56 годин зі світлом протягом тижня для кожної черги, на відміну від 38 годин у попередніх версіях графіків.

Окрім цього групи поділені на 12 підчерг, що робить графіки більш гнучкими у разі потреби відключити лише частину споживачів.

Це дозволить вимикати лише половину користувачів, якщо такої потужності достатньо.

Особливості роботи нових графіків

Енергетики зазначають, що для повторного підключення будинку після відключення передбачено до 30 хвилин. У разі аварій чи пошкоджень внаслідок обстрілів графіки можуть бути кориговані залежно від ситуації.