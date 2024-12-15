Як та коли діятимуть нові графіки відключення світла в Україні — пояснення енергетиків

Нові графіки відключення електроенергії в Україні дозволять значно збільшити час зі світлом для споживачів. Це стало можливим завдяки уніфікації графіків та гнучкішому підходу до управління енергосистемою.
Головні тези:
- Уніфікація графіків відключення електроенергії в Україні дозволить збільшити час зі світлом для споживачів.
- Нові графіки максимально працюватимуть однаково в усіх містах країни, забезпечуючи рівномірний розподіл навантаження.
- Кожну групу споживачів поділено на підгрупи, що дозволяє точніше розподілити навантаження на енергосистему та забезпечити більше годин із світлом для кожного.
- Інноваційна система графіків передбачає швидке повторне підключення після відключення, а також коригування у випадку аварій або пошкоджень.
- Впровадження нових графіків спрямоване на стабілізацію та справедливий розподіл електроенергії серед усіх споживачів.
Завдяки новим графікам час зі світлом збільшиться
Як повідомили в ДТЕК, графіки тепер виглядатимуть і працюватимуть однаково в усіх містах України. Це забезпечить рівномірний розподіл навантаження.
Тепер між відключеннями буде мінімум 3,5 години з електрикою.
Це дозволяє збільшити кількість споживачів, які одночасно отримують електроенергію.
Керівник компанії YASNO Сергій Коваленко акцентував, що цей підхід закріплений офіційно
Також він наголосив, що нова система дає більше годин зі світлом. Сукупно такий підхід дає 56 годин зі світлом протягом тижня для кожної черги, на відміну від 38 годин у попередніх версіях графіків.
Окрім цього групи поділені на 12 підчерг, що робить графіки більш гнучкими у разі потреби відключити лише частину споживачів.
Це дозволить вимикати лише половину користувачів, якщо такої потужності достатньо.
Особливості роботи нових графіків
Енергетики зазначають, що для повторного підключення будинку після відключення передбачено до 30 хвилин. У разі аварій чи пошкоджень внаслідок обстрілів графіки можуть бути кориговані залежно від ситуації.
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