В НЕК “Укренерго” значно посилили тривалість відключень світла в Україні після ранкової масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ по енергооб'єктах в Україні.

Як в Україні відключатимуть світло після масованої ракетно-дронової атаки армії РФ по енергооб’єктах в Україні

За інформацією директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка, протягом 13 грудня в Україні без світла залишатимуться 3 черги з 6.

В "Укренерго" додали, що через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти — обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений.

Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження, — зазначив у зв’язку з цим глава Міненерго Герман Галущенко. Поширити

Серед цілей для російських ракет було, зокрема, місто Бурштин неподалік від якого розташована найбільша у Західній Україні теплова електростанція.

Що відомо про наслідки масованої ворожої атаки по енергооб’єктах в Україні

За інформацією керівниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, регіон зранку 13 грудня зазнав наймасованішої ворожої ракетно-дронової атаки від початку розв’язаної Росією злочинної війни.

По області працювали наші сили ППО. На місцях подій залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки, — зазначила Онищук. Поширити

У той же час керівник Львівської ОВА Максим Козицький підкреслив, що російські окупанти атакували об’єкти енергетики в регіоні.

За його словами, станом на 10:11 інформації про постраждалих не має.

Він додав, що через обстріли будуть зміни в графіках відключень електроенергії.

Світла не має у деяких районах Одеси. У Києві запроваджено екстренні відключення.