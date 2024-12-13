В НЕК “Укренерго” значно посилили тривалість відключень світла в Україні після ранкової масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ по енергооб'єктах в Україні.
Головні тези:
- НЕК “Укренерго” посилило відключення електроенергії в Україні після ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ.
- Енергетики вживають заходи для мінімізації негативних наслідків та відновлення енергосистеми.
- Масована ворожа атака спричинила серйозні наслідки у різних регіонах України, зокрема у Івано-Франківській та Львівській областях.
- Російські окупанти атакували об’єкти енергетики, що призвело до екстрених відключень світла в деяких областях, таких як Одеса та Київ.
- Ситуація вимагає негайних заходів і координації з метою забезпечення безпеки населення та відновлення роботи енергосистеми.
Як в Україні відключатимуть світло після масованої ракетно-дронової атаки армії РФ по енергооб’єктах в Україні
За інформацією директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка, протягом 13 грудня в Україні без світла залишатимуться 3 черги з 6.
В "Укренерго" додали, що через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти — обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений.
Серед цілей для російських ракет було, зокрема, місто Бурштин неподалік від якого розташована найбільша у Західній Україні теплова електростанція.
Що відомо про наслідки масованої ворожої атаки по енергооб’єктах в Україні
За інформацією керівниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, регіон зранку 13 грудня зазнав наймасованішої ворожої ракетно-дронової атаки від початку розв’язаної Росією злочинної війни.
У той же час керівник Львівської ОВА Максим Козицький підкреслив, що російські окупанти атакували об’єкти енергетики в регіоні.
За його словами, станом на 10:11 інформації про постраждалих не має.
Він додав, що через обстріли будуть зміни в графіках відключень електроенергії.
Світла не має у деяких районах Одеси. У Києві запроваджено екстренні відключення.
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