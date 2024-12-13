Укренерго збільшило обсяги відключень світла на тлі ракетної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Укренерго збільшило обсяги відключень світла на тлі ракетної атаки РФ

Енергетик
Джерело:  online.ua

В НЕК “Укренерго” значно посилили тривалість відключень світла в Україні після ранкової масованої ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ по енергооб'єктах в Україні. 

Головні тези:

  • НЕК “Укренерго” посилило відключення електроенергії в Україні після ракетно-дронової атаки злочинної армії РФ.
  • Енергетики вживають заходи для мінімізації негативних наслідків та відновлення енергосистеми.
  • Масована ворожа атака спричинила серйозні наслідки у різних регіонах України, зокрема у Івано-Франківській та Львівській областях.
  • Російські окупанти атакували об’єкти енергетики, що призвело до екстрених відключень світла в деяких областях, таких як Одеса та Київ.
  • Ситуація вимагає негайних заходів і координації з метою забезпечення безпеки населення та відновлення роботи енергосистеми.

Як в Україні відключатимуть світло після масованої ракетно-дронової атаки армії РФ по енергооб’єктах в Україні

За інформацією директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка, протягом 13 грудня в Україні без світла залишатимуться 3 черги з 6.

В "Укренерго" додали, що через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти — обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений.

Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження, — зазначив у зв’язку з цим глава Міненерго Герман Галущенко.

Серед цілей для російських ракет було, зокрема, місто Бурштин неподалік від якого розташована найбільша у Західній Україні теплова електростанція.

Що відомо про наслідки масованої ворожої атаки по енергооб’єктах в Україні

За інформацією керівниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, регіон зранку 13 грудня зазнав наймасованішої ворожої ракетно-дронової атаки від початку розв’язаної Росією злочинної війни.

По області працювали наші сили ППО. На місцях подій залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки, — зазначила Онищук.

У той же час керівник Львівської ОВА Максим Козицький підкреслив, що російські окупанти атакували об’єкти енергетики в регіоні.

За його словами, станом на 10:11 інформації про постраждалих не має.

Він додав, що через обстріли будуть зміни в графіках відключень електроенергії.

Світла не має у деяких районах Одеси. У Києві запроваджено екстренні відключення.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Масована атака РФ на Україну. Як відреагував Байден
The White House
Байден
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ масовано атакувала дронами Одещину. Є поранені та руйнування
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Армія РФ атакувала дронами Одещину
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано атакувала Україну ракетами — під ударом енергетика
Ракетна атака

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?