В НЭК "Укрэнерго" значительно усилили продолжительность отключений света в Украине после утренней массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по энергообъектам в Украине.
Главные тезисы
- Массированная ракетно-дроновая атака РФ привела к увеличению продолжительности отключений света в Украине.
- Нанесенные повреждения энергообъектам требуют срочной координации и решительных действий для восстановления работы энергосистемы.
- Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий и обеспечения безопасности населения в условиях вооруженного конфликта.
- Российская армия атаковала объекты энергетики в различных регионах Украины, включая Львов и Одессу, вызвав значительные последствия.
- Ситуация требует немедленных действий по восстановлению энергосистемы и обеспечению безопасности населения после агрессивной ракетной атаки РФ.
Как в Украине будут отключать свет после массированной ракетно-дроновой атаки армии РФ по энергообъектам в Украине
По информации директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко, в течение 13 декабря в Украине без света будут оставаться 3 очереди из 6.
В "Укрэнерго" добавили, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты — объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен.
Среди целей для российских ракет был, в частности, город Бурштын, неподалеку от которого расположена крупнейшая в Западной Украине тепловая электростанция.
Что известно о последствиях массированной вражеской атаки по энергообъектам в Украине
По информации руководителя Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, регион утром 13 декабря подвергся самой массированной вражеской ракетно-дроновой атаке с начала развязанной Россией преступной войны.
В то же время, руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что российские оккупанты атаковали объекты энергетики в регионе.
По его словам, по состоянию на 10:11 информации о пострадавших нет.
Он добавил, что из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии.
Света нет в некоторых районах Одессы. В Киеве введены экстренные отключения.
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