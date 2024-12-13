Укрэнерго увеличило объемы отключений света на фоне ракетной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Укрэнерго увеличило объемы отключений света на фоне ракетной атаки РФ

Энергетик
Читати українською
Источник:  online.ua

В НЭК "Укрэнерго" значительно усилили продолжительность отключений света в Украине после утренней массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по энергообъектам в Украине.

Главные тезисы

  • Массированная ракетно-дроновая атака РФ привела к увеличению продолжительности отключений света в Украине.
  • Нанесенные повреждения энергообъектам требуют срочной координации и решительных действий для восстановления работы энергосистемы.
  • Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий и обеспечения безопасности населения в условиях вооруженного конфликта.
  • Российская армия атаковала объекты энергетики в различных регионах Украины, включая Львов и Одессу, вызвав значительные последствия.
  • Ситуация требует немедленных действий по восстановлению энергосистемы и обеспечению безопасности населения после агрессивной ракетной атаки РФ.

Как в Украине будут отключать свет после массированной ракетно-дроновой атаки армии РФ по энергообъектам в Украине

По информации директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко, в течение 13 декабря в Украине без света будут оставаться 3 очереди из 6.

В "Укрэнерго" добавили, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты — объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен.

Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения, — отметил в этой связи глава Минэнерго Герман Галущенко.

Среди целей для российских ракет был, в частности, город Бурштын, неподалеку от которого расположена крупнейшая в Западной Украине тепловая электростанция.

Что известно о последствиях массированной вражеской атаки по энергообъектам в Украине

По информации руководителя Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, регион утром 13 декабря подвергся самой массированной вражеской ракетно-дроновой атаке с начала развязанной Россией преступной войны.

По области работали наши силы ПВО. На местах событий привлечены соответствующие службы по преодолению последствий атаки, — отметила Онищук.

В то же время, руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что российские оккупанты атаковали объекты энергетики в регионе.

По его словам, по состоянию на 10:11 информации о пострадавших нет.

Он добавил, что из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии.

Света нет в некоторых районах Одессы. В Киеве введены экстренные отключения.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака РФ на Украину. Как отреагировал Байден
The White House
Байден
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ массированно атаковала дронами Одесскую область. Есть раненые и разрушения
Олег Кипер / Одесская ОВА
Армия РФ атаковала дронами Одещину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала Украину ракетами — под ударом энергетика
Ракетная атака

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?