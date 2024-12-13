В НЭК "Укрэнерго" значительно усилили продолжительность отключений света в Украине после утренней массированной ракетно-дроновой атаки преступной армии РФ по энергообъектам в Украине.

Как в Украине будут отключать свет после массированной ракетно-дроновой атаки армии РФ по энергообъектам в Украине

По информации директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко, в течение 13 декабря в Украине без света будут оставаться 3 очереди из 6.

В "Укрэнерго" добавили, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты — объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен.

Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения, — отметил в этой связи глава Минэнерго Герман Галущенко. Поделиться

Среди целей для российских ракет был, в частности, город Бурштын, неподалеку от которого расположена крупнейшая в Западной Украине тепловая электростанция.

Что известно о последствиях массированной вражеской атаки по энергообъектам в Украине

По информации руководителя Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, регион утром 13 декабря подвергся самой массированной вражеской ракетно-дроновой атаке с начала развязанной Россией преступной войны.

По области работали наши силы ПВО. На местах событий привлечены соответствующие службы по преодолению последствий атаки, — отметила Онищук. Поделиться

В то же время, руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что российские оккупанты атаковали объекты энергетики в регионе.

По его словам, по состоянию на 10:11 информации о пострадавших нет.

Он добавил, что из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии.

Света нет в некоторых районах Одессы. В Киеве введены экстренные отключения.