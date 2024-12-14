Якими будуть графіки відключення світла 15 грудня — відповідь Укренерго

НЕК Укренерго надала роз'яснення щодо вимкнення світла 15 грудня. Графіки стосуватимуться обмежень однієї та двох черг споживачів.

15 грудня світло вимикатимуть з 8 до 22 години

Обсяги обмежень електроенергії будуть такими для побутових споживачів:

08:00 — 14:00 — одна черга відключень

14:00 — 17:00 — дві черги відключень

17:00 — 22:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності відбуватиметься з 8:00 до 22:00.

Причина запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні

Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Які наслідки масованої ракетно-дронової атаки армії РФ по Україні

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, в Індустріальному районі Харкова 13 грудня зафіксовано удар російського безпілотника по п’ятиповерховому житловому будинку.

Як повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, російські загарбники атакували Чернігівську область ударними дронами, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, гімназія, ферма, загинули 11 корів.

За інформацією представників Тернопільської ОВА, внаслідок ворожої масованої атаки без світла залишилась більша частина жителів регіону.

Екстренні відключення світла запровадили у Києві. Поширити

У деяких районах Одеси зникло світло та було припинено водопостачання.