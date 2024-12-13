В Укренерго анонсували посилені графіки вимкнення світла на 14 грудня

14 грудня графіки погодинних відключень для населення діятимуть із 00:00 до 22:00, обмеження потужності для промисловості — всю добу.

В Україні діятимуть посилені графіки вимкнення світла 14 грудня

Так, для населення із 00:00 до 13:00 та із 17:00 до 22:00 застосовуватимуть одну чергу відключень, із 13:00 до 17:00 — дві черги.

Обмеження потужності для промисловості діятимуть із 00:00 до 24:00.

Причина запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Поширити

Укренерго також зауважило, що час застосування та обсяги обмежень протягом доби можуть змінитися.

Росія масовано атакувала енергосистему України

Росіяни у ніч проти 13 грудня та вранці цього ж дня пошкодили енергетичні об'єкти у кількох областях, через що вимушено збільшені обсяги відключень світла.

Майже 1300 ракет і близько 1000 ударних безпілотників використала Росія проти об’єктів української енергетичної інфраструктури від початку війни. 93 ракети і майже 200 дронів — тільки у сьогоднішній, 12-й від початку цього року, масованій атаці на енергооб’єкти.

Вночі та вранці ворог здійснив чергову, вже дванадцяту від початку року, масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему. Пошкоджень зазнали енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього — вимушено був збільшений обсяг заходів обмеження споживання, а саме — кількість черг графіка погодинних відключень, порівняно з попереднім прогнозом на поточну добу. Поширити

В усіх областях застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно.