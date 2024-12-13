В Укренерго анонсували посилені графіки вимкнення світла на 14 грудня

14 грудня графіки погодинних відключень для населення діятимуть із 00:00 до 22:00, обмеження потужності для промисловості — всю добу.
Головні тези:
- Укренерго встановила посилені графіки вимкнення світла на 14 грудня через пошкодження енергооб'єктів під час ракетно-дронових атак Росії.
- Для населення планується одна черга відключень з 00:00 до 13:00 та з 17:00 до 22:00, а також дві черги з 13:00 до 17:00.
- Промисловість буде обмежена у будь-який час з 00:00 до 24:00. Обсяги обмежень можуть змінюватися згідно з поточною ситуацією.
В Україні діятимуть посилені графіки вимкнення світла 14 грудня
Так, для населення із 00:00 до 13:00 та із 17:00 до 22:00 застосовуватимуть одну чергу відключень, із 13:00 до 17:00 — дві черги.
Обмеження потужності для промисловості діятимуть із 00:00 до 24:00.
Укренерго також зауважило, що час застосування та обсяги обмежень протягом доби можуть змінитися.
Росія масовано атакувала енергосистему України
Росіяни у ніч проти 13 грудня та вранці цього ж дня пошкодили енергетичні об'єкти у кількох областях, через що вимушено збільшені обсяги відключень світла.
Майже 1300 ракет і близько 1000 ударних безпілотників використала Росія проти об’єктів української енергетичної інфраструктури від початку війни. 93 ракети і майже 200 дронів — тільки у сьогоднішній, 12-й від початку цього року, масованій атаці на енергооб’єкти.
В усіх областях застосовуються три черги графіка погодинних відключень одночасно.
Внаслідок складних погодних умов (ожеледь, сильний вітер) станом на ранок були знеструмлені 198 населених пунктів у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях.
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