Енергетики скасували графіки відключення світла у низці областей

12 грудня в чотирьох областях України припинили діяти графіки відключень електроенергії, запроваджені після ракетних ударів у листопаді. Це стало можливим завдяки вказівці НЕК "Укренерго".
Головні тези:
- Укренерго скасувало графіки відключень електроенергії в чотирьох областях України.
- Нові правила складання графіків відключень передбачають розподіл на 6 черг з максимальною тривалістю відключення не більше 6 годин.
- Енергетичні об'єкти зважають на пріоритетне енергозабезпечення критично важливих об'єктів під час відключень.
- Заходи щодо складання графіків відключень спрямовані на оптимізацію енергозабезпечення та забезпечення стабільності системи.
- Максимальна тривалість відключення електроенергії під час ГПВ обмежена 6 годинами з можливим відхиленням не більше ніж 1 година.
Де саме скасували графіки відключення світла
Як зазначається, графіки скасовано у таких областях:
Львівська;
Івано-Франківська;
Закарпатська;
Волинська.
За інформацією "Волиньобленерго", відключення електроенергії для всіх черг скасовано з 07:00 і до отримання нового розпорядження.
Також відомо, що в цих регіонах графіки відключень не застосовувалися 10 та 11 грудня.
Що відомо про зміни у графіках відключення світла в Україні
Відповідно до наказу відомства, який набрав чинності 3 грудня цього року, графіки планових відключень складатимуться двічі на рік після проведення вимірювань за результатами рівня споживання електроенергії у літній та зимовий періоди.
Складення графіків відбуватиметься із урахуванням не менше 75% обсягу від максимального споживання електричної потужності з 8:00 до 22:00 в режимний день.
Графіки відключень розподілятимуться на 6 черг, кожна з яких додатково матиме 2 рівні підчерги, які, зі свого боку, підтримуватимуть обсяг не менше 12,5% від загального споживання замірів останнього режимного дня.
Протягом дії воєнного стану та упродовж року після його скасування діятимуть правила:
максимальна одноразова тривалість відключення електроенергії під час застосування ГПВ не може перевищувати 6 годин. Можливе відхилення не може становити більше ніж 1 годину незалежно від температури зовнішнього повітря;
подальший період електрозабезпечення споживачів після відключення має бути не менше 2 годин, без урахування часу на перемикання. При цьому час на перемикання не повинен перевищувати 30 хвилин.
До ГПВ не включаються критично важливі об’єкти, яким має бути забезпечено пріоритетне енергопостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження.
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