Енергетики скасували графіки відключення світла у низці областей

12 грудня в чотирьох областях України припинили діяти графіки відключень електроенергії, запроваджені після ракетних ударів у листопаді. Це стало можливим завдяки вказівці НЕК "Укренерго".

Де саме скасували графіки відключення світла

Як зазначається, графіки скасовано у таких областях:

Львівська;

Івано-Франківська;

Закарпатська;

Волинська.

За інформацією "Волиньобленерго", відключення електроенергії для всіх черг скасовано з 07:00 і до отримання нового розпорядження.

"НЕК «Укренерго» зменшило обсяг обмеження на території області згідно з графіком погодинного відключення", — зазначено в повідомленні. Поширити

Також відомо, що в цих регіонах графіки відключень не застосовувалися 10 та 11 грудня.

Що відомо про зміни у графіках відключення світла в Україні

Відповідно до наказу відомства, який набрав чинності 3 грудня цього року, графіки планових відключень складатимуться двічі на рік після проведення вимірювань за результатами рівня споживання електроенергії у літній та зимовий періоди.

Складення графіків відбуватиметься із урахуванням не менше 75% обсягу від максимального споживання електричної потужності з 8:00 до 22:00 в режимний день.

Графіки відключень розподілятимуться на 6 черг, кожна з яких додатково матиме 2 рівні підчерги, які, зі свого боку, підтримуватимуть обсяг не менше 12,5% від загального споживання замірів останнього режимного дня.

Протягом дії воєнного стану та упродовж року після його скасування діятимуть правила:

максимальна одноразова тривалість відключення електроенергії під час застосування ГПВ не може перевищувати 6 годин. Можливе відхилення не може становити більше ніж 1 годину незалежно від температури зовнішнього повітря;

подальший період електрозабезпечення споживачів після відключення має бути не менше 2 годин, без урахування часу на перемикання. При цьому час на перемикання не повинен перевищувати 30 хвилин.