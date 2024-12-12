Энергетики отменили графики отключения света в ряде областей

12 декабря в четырех областях Украины перестали действовать графики отключений электроэнергии, введенные после ракетных ударов в ноябре. Это стало возможным благодаря указанию НЭК "Укрэнерго".
Главные тезисы
- Энергетики отменили графики отключения света в Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Волынской областях Украины.
- Новые правила составления графиков отключений предусматривают максимальную продолжительность отключения не более 6 часов и приоритетное энергообеспечение критически важных объектов.
- Графики плановых отключений электроэнергии в Украине будут составляться дважды в год с учетом уровня потребления электроэнергии в летний и зимний периоды.
- Во время действия военного положения и года после его отмены максимальная продолжительность отключения электроэнергии при применении графиков не должна превышать 6 часов.
- Критически важные объекты не включаются в графики отключений, им обеспечивается приоритетное энергоснабжение в соответствии с определенными нормами безопасности.
Где именно отменили графики отключения света
Как отмечается, графики отменены в следующих областях:
Львовская;
Ивано-Франковская;
Закарпатская;
Волынская.
По информации "Волыньоблэнерго", отключение электроэнергии для всех очередей отменено с 07:00 и до получения нового распоряжения.
Также известно, что в этих регионах графики отключений не применялись 10 и 11 декабря.
Что известно об изменениях в графиках отключения света в Украине
Согласно приказу ведомства, вступившему в силу 3 декабря этого года, графики плановых отключений будут составляться дважды в год после проведения измерений по результатам уровня потребления электроэнергии в летний и зимний периоды.
Составление графиков будет производиться с учетом не менее 75% объема от максимального потребления электрической мощности с 8:00 до 22:00 в режимный день.
Графики отключений будут распределяться на 6 очередей, каждая из которых будет дополнительно иметь 2 уровня подчерки, которые, со своей стороны, будут поддерживать объем не менее 12,5% от общего потребления замеров последнего режимного дня.
В течение действия военного положения и в течение года после его отмены будут действовать правила:
максимальная одноразовая продолжительность отключения электроэнергии при применении ГПВ не может превышать 6 часов.
последующий период электроснабжения потребителей после отключения должен быть не менее 2 часов, без учета времени на переключение. При этом время на переключение не должно превышать 30 минут.
В ГБО не включаются критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой.
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