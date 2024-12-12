Энергетики отменили графики отключения света в ряде областей

12 декабря в четырех областях Украины перестали действовать графики отключений электроэнергии, введенные после ракетных ударов в ноябре. Это стало возможным благодаря указанию НЭК "Укрэнерго".

Где именно отменили графики отключения света

Как отмечается, графики отменены в следующих областях:

Львовская;

Ивано-Франковская;

Закарпатская;

Волынская.

По информации "Волыньоблэнерго", отключение электроэнергии для всех очередей отменено с 07:00 и до получения нового распоряжения.

"НЕК "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения на территории области согласно графику почасового отключения", — говорится в сообщении. Поделиться

Также известно, что в этих регионах графики отключений не применялись 10 и 11 декабря.

Что известно об изменениях в графиках отключения света в Украине

Согласно приказу ведомства, вступившему в силу 3 декабря этого года, графики плановых отключений будут составляться дважды в год после проведения измерений по результатам уровня потребления электроэнергии в летний и зимний периоды.

Составление графиков будет производиться с учетом не менее 75% объема от максимального потребления электрической мощности с 8:00 до 22:00 в режимный день.

Графики отключений будут распределяться на 6 очередей, каждая из которых будет дополнительно иметь 2 уровня подчерки, которые, со своей стороны, будут поддерживать объем не менее 12,5% от общего потребления замеров последнего режимного дня.

В течение действия военного положения и в течение года после его отмены будут действовать правила:

максимальная одноразовая продолжительность отключения электроэнергии при применении ГПВ не может превышать 6 часов.

последующий период электроснабжения потребителей после отключения должен быть не менее 2 часов, без учета времени на переключение. При этом время на переключение не должно превышать 30 минут.