Энергетики отменили графики отключения света в ряде областей
Категория
Украина
Дата публикации

Энергетики отменили графики отключения света в ряде областей

Энергетики отменили графики отключения света в ряде областей
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Источник:  online.ua

12 декабря в четырех областях Украины перестали действовать графики отключений электроэнергии, введенные после ракетных ударов в ноябре. Это стало возможным благодаря указанию НЭК "Укрэнерго".

Главные тезисы

  • Энергетики отменили графики отключения света в Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Волынской областях Украины.
  • Новые правила составления графиков отключений предусматривают максимальную продолжительность отключения не более 6 часов и приоритетное энергообеспечение критически важных объектов.
  • Графики плановых отключений электроэнергии в Украине будут составляться дважды в год с учетом уровня потребления электроэнергии в летний и зимний периоды.
  • Во время действия военного положения и года после его отмены максимальная продолжительность отключения электроэнергии при применении графиков не должна превышать 6 часов.
  • Критически важные объекты не включаются в графики отключений, им обеспечивается приоритетное энергоснабжение в соответствии с определенными нормами безопасности.

Где именно отменили графики отключения света

Как отмечается, графики отменены в следующих областях:

  • Львовская;

  • Ивано-Франковская;

  • Закарпатская;

  • Волынская.

По информации "Волыньоблэнерго", отключение электроэнергии для всех очередей отменено с 07:00 и до получения нового распоряжения.

"НЕК "Укрэнерго" уменьшило объем ограничения на территории области согласно графику почасового отключения", — говорится в сообщении.

Также известно, что в этих регионах графики отключений не применялись 10 и 11 декабря.

Что известно об изменениях в графиках отключения света в Украине

Согласно приказу ведомства, вступившему в силу 3 декабря этого года, графики плановых отключений будут составляться дважды в год после проведения измерений по результатам уровня потребления электроэнергии в летний и зимний периоды.

Составление графиков будет производиться с учетом не менее 75% объема от максимального потребления электрической мощности с 8:00 до 22:00 в режимный день.

Графики отключений будут распределяться на 6 очередей, каждая из которых будет дополнительно иметь 2 уровня подчерки, которые, со своей стороны, будут поддерживать объем не менее 12,5% от общего потребления замеров последнего режимного дня.

В течение действия военного положения и в течение года после его отмены будут действовать правила:

  • максимальная одноразовая продолжительность отключения электроэнергии при применении ГПВ не может превышать 6 часов.

  • последующий период электроснабжения потребителей после отключения должен быть не менее 2 часов, без учета времени на переключение. При этом время на переключение не должно превышать 30 минут.

В ГБО не включаются критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой.

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