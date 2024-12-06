С 1 января следующего года на Украине начнет действовать новая система стабилизационных отключений света, призванная обеспечить справедливое распределение ограничений по регионам.

Как будет действовать новая система стабилизационных отключений

Как отмечают журналисты издания со ссылкой на представителей энергетического сектора, каждая область отдельно вводит графики отключений, что приводит к тому, что в одних регионах света может не быть у потребителей по 3-4 часа, тогда как в других — свет выключают только на 2 часы.

В связи с этим в Минэнерго планируется упорядочить систему стабилизационных отключений и унифицировать графики в соответствии с каждой из очередей.

Подчеркивается, что согласно одному из предложенных решений, графики в ряде областей могут объединить в несколько, вероятно, в три зоны, с потенциально равным объемом потребления.

Энергосистема

В таком случае в каждой из этих областей графики отключений света будут действовать одинаково.

В частности, в одной зоне могут оказаться Одесская, Черкасская, Львовская и еще несколько регионов, которые будут отбираться в шахматном порядке.

Другое предложение может включать в себя введение двух подчерков и отключений по полторы очереди в зависимости от ситуации.

Когда ждать изменений в графиках стабилизационных отключений

Пока новая методика подхода к отключениям находится в процессе формирования, но ввести ее хотят уже с января 2025 года. До Нового года в системе отключений изменений не будет, — отметил собеседник издания. Поделиться

Энергетики объясняют, что не могут ввести равные графики по всей стране, поскольку это спровоцирует серьезные перепады в энергосистеме.

При этом ждать существенного улучшения ситуации с ограничениями энергоснабжения особых оснований нет.

Запуск девятого блока АЭС, конечно, прибавит поколения, но снижение температуры увеличит потребление. К тому же импорт электроэнергии, несмотря на то, что допустимые мощности были увеличены до 2,1 ГВт, остается на достаточно низком уровне.