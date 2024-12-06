С 2025 года в Украине изменится механизм отключения света
Категория
Экономика
Дата публикации

С 2025 года в Украине изменится механизм отключения света

Энергосистема Украины
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Источник:  РБК Украина

С 1 января следующего года на Украине начнет действовать новая система стабилизационных отключений света, призванная обеспечить справедливое распределение ограничений по регионам.

Главные тезисы

  • С 2025 года в Украине будет введена новая система стабилизационных отключений света для равномерного распределения ограничений по регионам.
  • Энергетический сектор страны планирует упорядочить систему отключений и унифицировать графики, возможно объединение регионов в зоны для одинакового режима отключений.
  • Новая методика отключений может начать действовать с января 2025 года, но до Нового года изменений не предусматривается.
  • Минэнерго готовит новую систему графиков стабилизационных отключений, планируется объединение областей в зоны с равным объемом потребления электроэнергии.
  • Ожидается, что система стабилизационных отключений света поможет улучшить справедливое распределение ограничений и уменьшит неравенство между регионами в Украине.

Как будет действовать новая система стабилизационных отключений

Как отмечают журналисты издания со ссылкой на представителей энергетического сектора, каждая область отдельно вводит графики отключений, что приводит к тому, что в одних регионах света может не быть у потребителей по 3-4 часа, тогда как в других — свет выключают только на 2 часы.

В связи с этим в Минэнерго планируется упорядочить систему стабилизационных отключений и унифицировать графики в соответствии с каждой из очередей.

Подчеркивается, что согласно одному из предложенных решений, графики в ряде областей могут объединить в несколько, вероятно, в три зоны, с потенциально равным объемом потребления.

С января 2025 свет в Украине будут отключать уже по-новому
Энергосистема

В таком случае в каждой из этих областей графики отключений света будут действовать одинаково.

В частности, в одной зоне могут оказаться Одесская, Черкасская, Львовская и еще несколько регионов, которые будут отбираться в шахматном порядке.

Другое предложение может включать в себя введение двух подчерков и отключений по полторы очереди в зависимости от ситуации.

Когда ждать изменений в графиках стабилизационных отключений

Пока новая методика подхода к отключениям находится в процессе формирования, но ввести ее хотят уже с января 2025 года. До Нового года в системе отключений изменений не будет, — отметил собеседник издания.

Энергетики объясняют, что не могут ввести равные графики по всей стране, поскольку это спровоцирует серьезные перепады в энергосистеме.

При этом ждать существенного улучшения ситуации с ограничениями энергоснабжения особых оснований нет.

Запуск девятого блока АЭС, конечно, прибавит поколения, но снижение температуры увеличит потребление. К тому же импорт электроэнергии, несмотря на то, что допустимые мощности были увеличены до 2,1 ГВт, остается на достаточно низком уровне.

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