Компания Укрэнерго обновила графики отключения света на 3 декабря

Укрэнерго сообщило актуальные графики отключения электроэнергии на 3 декабря. Свет будут выключать в одной и двух очередях.

Укрэнэнерго объявила новые графики на 3 декабря

Так, время применения и объем мер ограничения для бытовых пользователей будут следующими:

07:00 — 08:00 — одна очередь отключений;

08:00 — 19:00 — две очереди отключений;

19:00 — 21:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 06:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений — это повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки России 28 ноября.

В каком состоянии энергосистема Украины после массированных обстрелов РФ

Пока катастрофического сценария в энергосистеме Украины после массированных обстрелов России удается избежать. Энергетики быстро реагируют на ситуацию и круглосуточно работают по восстановлению электроснабжения.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона.

Энергетикам удалось сохранить целостность энергосистемы и обеспечить ее стабильную работу. Оперативно были приняты меры по локализации последствий после массированного обстрела. От аварийных отключений перешли к графикам почасовых отключений, применяемых для сбалансирования энергосистемы. Поделиться

Он подчеркнул, что энергетики вместе со специалистами ГСЧС максимально быстро начинают восстановительные работы, чтобы как можно скорее возвращать энергоснабжение потребителям.