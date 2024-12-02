Компания Укрэнерго обновила графики отключения света на 3 декабря

Укрэнерго сообщило актуальные графики отключения электроэнергии на 3 декабря. Свет будут выключать в одной и двух очередях.
Главные тезисы
- Укрэнерго обновила графики отключения электроэнергии на 3 декабря в связи с повреждением энергообъектов в результате ракетно-дроновой атаки России.
- Энергосистема Украины остается стабильной благодаря оперативным мерам по восстановлению электроснабжения после массированных обстрелов.
- Энергетики работают круглосуточно для локализации последствий обстрелов и обеспечения надежного энергообеспечения потребителей.
- Украине удалось избежать катастрофического сценария благодаря быстрой реакции энергетиков на ситуацию и принятию сбалансированных мер по ограничению энергопотребления.
- Российская атака на энергообъекты направлена на лишение Украины атомной генерации, однако благодаря оперативным действиям энергетиков катастрофы удалось избежать.
Укрэнэнерго объявила новые графики на 3 декабря
Так, время применения и объем мер ограничения для бытовых пользователей будут следующими:
07:00 — 08:00 — одна очередь отключений;
08:00 — 19:00 — две очереди отключений;
19:00 — 21:00 — одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 06:00 до 22:00.
В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений — это повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки России 28 ноября.
В каком состоянии энергосистема Украины после массированных обстрелов РФ
Пока катастрофического сценария в энергосистеме Украины после массированных обстрелов России удается избежать. Энергетики быстро реагируют на ситуацию и круглосуточно работают по восстановлению электроснабжения.
Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что энергетики вместе со специалистами ГСЧС максимально быстро начинают восстановительные работы, чтобы как можно скорее возвращать энергоснабжение потребителям.
Замминистра также отметил, что россияне пытаются лишить Украину атомной генерации, сознательно атакуя важные для функционирования подстанции. Однако катастрофического сценария удается избежать, ведь энергетики быстро реагируют на ситуацию.
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